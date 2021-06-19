LPGA／程思嘉單日抓6鳥 與李旻暫時並列第25名

總獎金230萬美元的LPGA邁爾精英賽，我國好手程思嘉今天以單輪抓下6鳥、吞1柏忌的好表現，與今天抓下4小鳥、吞3柏忌的李旻共同並列第25名，雙雙越過晉級線。

在美國密西根州舉行的邁爾精英賽，我國好手李旻繼上周與生涯首冠擦身而過後，本周首輪再度展現火燙手感抓下8小鳥，一度暫居並列第5名，不過今天她遭遇小亂流，單日雖然抓下4小鳥但也吞下3柏忌，以低於標準桿1桿繳卡，兩輪打完合計低於標準桿7桿，暫時並列第25名。

國好手程思嘉。 法新社

而今天我國選手表現最好的則為程思嘉，在首輪打完一度以低於標準桿兩桿並列第49名的她，今天共抓下6小鳥，並僅在第9洞吞下1柏忌，兩輪打完同樣低於標準桿5桿，與李旻等人一同並列第25名。

至於在首輪打出高於標準桿5桿的曾雅妮，今天再打出74（＋2）桿成績，排名並列第139名無緣晉級，而近況極佳的愛爾蘭好手馬奎爾（Leona Maguire），則是在前兩輪打完後以低於標準桿15桿獨居領先。