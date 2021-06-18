跆拳道／亞洲錦標賽 劉威廷再添1銀

東京奧運跆拳道國手劉威廷，今天在亞洲跆拳道錦標賽男子80公斤級決賽，以4比12不敵2018亞運銅牌好手、約旦名將艾爾夏巴堤，替中華隊再添1銀。

2年1次的亞洲跆拳道錦標賽，原訂去年舉行，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響取消，改由今年在黎巴嫩貝魯特舉辦，中華隊在上屆亞錦賽僅拿下2面銅牌。

這次加上劉威廷今天的銀牌在內，中華隊本屆亞錦賽共拿下1金、2銀、3銅，而總教練劉祖蔭透露，劉威廷4強與奧運積分排名第5的烏茲別克好手拉夫洛維奇（Nikita Rafalovich）以9比9踢平，在驟死賽以3比0勝出，「這場比賽劉威廷踢得非常好。」

劉威廷在決賽面對約旦的艾爾夏巴堤（SalehElsharabaty），對方除是上屆亞錦賽銀牌，也是亞運銅牌得主，兩人曾在今年奧運跆拳道亞洲資格賽決賽會師，由於兩人雙雙取得東京奧運入場券，因此決賽並未舉行。

劉祖蔭表示，其實這次比賽輸贏不是重點，關鍵仍是下個月的東京奧運，他並點出，這次參賽劉威廷的心態非常好，全場攻擊也不錯，「他的動作完全發揮，跟以往大賽完全不同。」

對於接下來的修正，劉祖蔭也提到，輸了就要認清，「我們還是不完美，回去以後還是要加強。」他也透露後續包括在動作上的變化，以及觀念上都還要進行微調。