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歐國盃／C羅移動可樂引多人仿效 歐洲足總：再亂動就罰款！
日前足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在賽後記者會上將桌上的官方贊助商可口可樂移至一旁，反倒以一瓶水取代的舉動引起熱議，甚至引發可口可樂股價下跌1.6%、市值蒸發40億美元，對此歐洲足球總會於昨日（17日）祭出警告，表示再有人移動記者會上的飲料將處以罰款。
16日時C羅將可樂移動的動作在足球界引發群起效仿，包括法國中場大將博格巴（Paul Pogba）與 義大利洛卡特利（Manuel Locatelli），只不過前者移動的是海尼根啤酒，不過這些行為讓接受贊助的歐洲足總處境有些難堪。
France soccer star Paul Pogba removed a Heineken bottle in front of him at a #Euro2020 news conference, a day after Portugal captain Cristiano Ronaldo removed Coca-Cola bottles, sparking a debate over traditional models of brand promotion https://t.co/q2NwoF0iZx pic.twitter.com/U71JQ1SGpL— Reuters (@Reuters) June 17, 2021
歐洲足總在聲明中表示：「官方合作夥伴是賽事，以及發展歐洲足球不可或缺的一部分，未來若再有賽後記者會桌上的飲料被移動的事件，我們會對該行為處以罰款。」
賽事總監凱倫（Martin Kallen）透露，歐洲足總的罰款並非針對球員，而是對球員所代表的協會，並表示他們從未對球員做出直接性的懲處，因為規範是由協會與足總雙方簽署形成效力。
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