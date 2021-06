歐國盃／C羅移動可樂引多人仿效 歐洲足總：再亂動就罰款！

日前足球巨星「C羅」羅納度(Cristiano Ronaldo)在賽後記者會上將桌上的官方贊助商可口可樂移至一旁,反倒以一瓶水取代的舉動引起熱議,甚至引發可口可樂股價下跌1.6%、市值蒸發40億美元,對此歐洲足球總會於昨日(17日)祭出警告,表示再有人移動記者會上的飲料將處以罰款。

16日時C羅將可樂移動的動作在足球界引發群起效仿,包括法國中場大將博格巴(Paul Pogba)與 義大利洛卡特利(Manuel Locatelli),只不過前者移動的是海尼根啤酒,不過這些行為讓接受贊助的歐洲足總處境有些難堪。

France soccer star Paul Pogba removed a Heineken bottle in front of him at a #Euro2020 news conference, a day after Portugal captain Cristiano Ronaldo removed Coca-Cola bottles, sparking a debate over traditional models of brand promotion https://t.co/q2NwoF0iZx pic.twitter.com/U71JQ1SGpL