LPGA／邁爾精英賽李旻再繳佳績 除了高球還有音樂夢

雖然在上周與生涯首座LPGA冠軍擦身而過，但我國高球好手李旻本周在美國密西根州舉行的邁爾精英賽中再度展現絕佳狀態，一度在前13洞抓下8鳥取得領先，儘管在最後5洞吞下2柏忌，但仍是以單輪66（－6）桿暫居並列第5名，落後領先群僅有1桿。

李旻上月底剛在LPGA次巡賽拿下冠軍，前一站又在LPGA美迪惠爾錦標賽前3輪打完一度領先，儘管最終輪遭到卡斯特倫（ Matilda Castren）逆轉，無緣生涯首冠，但好表現仍讓她個人排名大幅提升，有望取得東京奧運參賽資格。

而本周在總獎金230萬美元的邁爾精英賽中，李旻延續火燙手感，在前13洞共抓下8鳥一度暫居領先，不過隨後在第14和第17洞吞下柏忌，單輪以66（－6）桿成績繳卡，以1桿之差落後日本選手畑岡奈紗等4人。至於同場出賽的程思嘉與曾雅妮，首輪則分別繳出70（－2）桿與77（＋5）桿的成績，暫時並列第49名與並列第140名。

談到連續兩站都有好的開始，李旻談到今天一度領先時說：「這就是高球，你會吞下柏忌，也會抓下一些小鳥，現在還早，只是第一輪賽事，所以我不會要求太多，我唯一考慮的數字只有下次擊球需要打多遠，而不會真的去考慮個人的紀錄或是任何的紀錄，我只是盡我所能的打我的比賽。」

去年李旻受到新冠肺炎疫情影響留在國內調整個人狀態，並針對揮桿動作進行調整，「過去幾年我們一直在比賽，沒有機會可以進行調整，但去年有一整年的時間，讓我可以花時間在這些課題上。我也通過體能訓練讓擊球距離變得更遠，這段時間我非常努力地鍛鍊身體，這讓我在身心上都變得更加堅強。」

除了在健身房和訓練場外，音樂則成為李旻在訓練之餘的紓壓方式，甚至期待有一天能錄製自己的作品，「我從6歲就開始彈鋼情，之後爸爸才帶我去打高爾夫球，上了中學後我才不得不做出選擇，最後我選擇了運動，媽媽還為此不太高興。兩年前我開始彈吉他，第一年我是在YouTube上面學，但去年開始我可以在家中上課，我的父親過去也彈過吉他，這讓我從小就很喜歡音樂，而吉他比起鋼琴更適合在旅程中攜帶，這讓我有更多的事情可做。」