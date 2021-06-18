美網／全面開放觀眾入場 7月15日起售票

美國網球協會（USTA ）今天宣布，今年最後一場大滿貫賽事─美國網球公開賽（US Open）將全面開放觀眾入場。主辦單位將在7月15日對一般大眾開賣門票。

法新社報導，今年美網將於8月30日至9月12日在法拉盛草地公園（Flushing Meadows）舉行。

去年美網因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，被迫將觀眾擋在門外。今年美網仍將遵循美國疾病管制暨預防中心（CDC）所有防疫準則。

美國網球協會執行長陶史（Mike Dowse）表示，他們極其興奮今年美網能迎回球迷。

陶史說：「我們雖然很驕傲2020年能夠舉行比賽，但我們很想念現場球迷，因為我們知道，他們是讓美網體驗別具一格的一大原因。」