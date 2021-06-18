跆拳道／亞錦賽次日 女將林庭如再添1銅

中央社 / 台北17日電
劉威廷（右）、蘇柏亞（左）。圖／劉祖蔭提供
劉威廷（右）、蘇柏亞（左）。圖／劉祖蔭提供

中華跆拳道代表隊女將林庭如，今天在亞洲跆拳道錦標賽女子62公斤量級4強賽，惜敗南韓選手獲得銅牌，兩天下來中華隊共拿下1金、1銀、3銅。

2年1次的亞洲跆拳道錦標賽，原訂去年舉行，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響取消，改由今年在黎巴嫩貝魯特舉辦，中華隊在上屆亞錦賽僅拿下2面銅牌。

中華隊在今年亞錦賽首日就進帳1金、1銀、2銅，也超越上屆成績，今天靠著林庭如再添1銅。總教練劉祖蔭表示，林庭如的速度和爆發力都很好，可惜追分時後續的變化不足，否則應有機會闖進決賽。

劉祖蔭透露，開賽後林庭如就陷入0比6落後，接下來雖成功追平比數，但對手攻擊模式重新調整後，林庭如沒能跟上，是比較可惜的地方。

在亞錦賽開踢前，中華隊先在奧運跆拳道亞洲資格賽取得4席滿額奧運參賽門票，而這次亞錦賽就有3名奧運國手參賽，包括昨天摘金的黃鈺仁、女將蘇柏亞，以及明天壓軸登場的劉威廷。

劉祖蔭表示，若無意外，劉威廷4強預料將碰上奧運積分排名第5的烏茲別克好手拉夫洛維奇（NikitaRafalovich），「只要劉威廷正常發揮，是有一搏的機會，如果可以闖過這關，對他來說不僅是個肯定，信心度上也會加分。」

劉祖蔭也說，接連兩場大賽，看得出來選手無論在體力、技術與觀念上，都已經適應，加上鬥志也很高昂，但他也強調：「若要說滿意，等到奧運後再來說。」

中華隊 跆拳道 黃鈺仁 蘇柏亞

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