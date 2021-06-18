歐國盃／比賽中突倒地 丹麥球星將植入心臟去顫器

丹麥足球協會今天表示，上週末在2020歐洲國家盃足球賽（Euro 2020）比賽場中一度心臟驟停的丹麥球星艾利克森（Christian Eriksen），將植入心臟去顫器。

法新社報導，效力於義甲勁旅國際米蘭（InterMilan）的29歲中場球員艾利克森，12日在丹麥首都哥本哈根舉行的歐國盃B組丹麥與芬蘭之戰中，在上半場第43分鐘突然倒地，震驚體壇。

當時醫護人員在現場約1萬6000名觀賽球迷目睹下，在場中執行心肺復甦術（CPR），搶救躺在地上動也不動的艾利克森。

艾利克森在治療約15分鐘後，被抬下場緊急送醫，之後證實他是因為心臟驟停倒地。

丹麥足球協會（Danish Football Union）在推特發表聲明說：「克里斯汀（艾利克森）經過各種心臟檢查後，決定應該安裝植入性心臟去顫器（ICD）。」

丹麥足球協會沒有具體說明這會對艾利克森的未來職業生涯可能帶來什麼後果，但呼籲球迷不要打擾艾利克森和他家人的私人生活。