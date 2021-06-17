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網球／先盛後衰遭逆轉 詹家姊妹無緣伯明罕4強
從法網紅土戰場轉戰草地賽季，詹家姊妹詹詠然／詹皓晴在伯明罕女網賽雖闖過頭關，但今天8強賽先盛後衰，名列第2種子的姊妹倆以6：3、5：7、5：10遭擊敗捷克組合鮑茲科娃（Marie Bouzkova）／荷拉戴卡（Lucie Hradecka）逆轉，無緣4強門票。
姊妹倆首盤遇到不少危機，但前兩個發球局瓦解對手3個破發機會，第4局反而率先破發；第7局姊妹倆再成功守住2個破發點，盤末發球局直接連拿4分，以6：3先下一城。
第二盤詹家姊妹乘勝追擊，但連破對手兩個發球局取得3：0領先後，接連也兩度被破發，關鍵的12局又被第3度破發，反以5：7讓出第二盤；決勝局「超級搶10」，雙方前4球都是互破發球分，戰到5：5平手後捷克組合連拿5分，最終就以10：5逆轉帶走4強門票。
我國「一姊」謝淑薇和比利時女雙「前球后」梅騰絲（Elise Mertens）是伯明罕女網賽頭號種子，首輪也順利闖關，8強賽將遇英國、捷克聯軍貝恩絲（Naiktha Bains）／瑪汀可娃（Tereza Martincova）。
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