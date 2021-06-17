網球／備戰溫網出奇招 約克維奇報名馬約卡雙打

面對即將到來的溫布頓網球錦標賽，世界球王約克維奇（Novak Djokovic）選擇了與眾不同的道路備戰，他報名了ATP新設的馬約卡站，甚至要以雙打的身份參賽。

原訂於去年就要開幕的ATP馬約卡錦標賽，由於疫情影響延至今年，沒想到首屆便迎來世界球王登場，而向來以單打姿態出賽的約克維奇這次還罕見地選擇了雙打，連教練團成員的伊凡尼塞維奇（Goran Ivanisevic）都頗有微詞，「我們不應該參加這場賽事，雖然同樣是草地，但這裡的草地和溫布頓不一樣，更遑論我們還得提早3天趕到倫敦。」

然而下最終決定的似乎仍以這位世界球王為主，約克維奇今年陸續橫掃澳網以及法網，曾在溫網5度封王的他，若再度贏得草地大滿貫，將與費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）以20座四大賽冠軍齊名，穩坐這個世代的三巨頭。