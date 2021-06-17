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運動產業紓困 首批發出1806萬

中央社 / 台北17日電
體育署線上記者會說明運動纾困。 擷圖自畫面
體育署線上記者會說明運動纾困。 擷圖自畫面

教育部體育署6月7日起線上受理運動產業及從業人員申請紓困作業，體育署綜合規劃組組長劉姿君今天表示，第一波已核定141件，已撥款新台幣1806萬元。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，不少運動產業或從業人員受影響，體育署推出紓困方案4.0，凡符合「運動產業發展條例」第4條規定、並受疫情影響發生營運困難運動事業及相關從業人員，自6月7日起到8月31日期間，線上受理申請。

體育署根據運動事業與相關從業人員分成3類型進行補助，劉姿君今天出席體育署例行記者會時表示，將依據條件從寬、撥款從速、文件從簡原則辦理，目前已收到近3500件申請案。

劉姿君指出，申請案件只要文件備齊，經過初審通過，將組成5到7人小組進行審查，她強調，「每天都有核定、每天撥款」。

為協助運動事業及從業人員，以最快速度完成申請程序，體育署今天舉行3場紓困申辦作業線上直播說明會，截至昨天為止，第一波核定撥款共141件，合計金額1806萬元，其中運動事業14家，款項共1298萬元，從業人員127人，款項共508萬元。

劉姿君表示，運動事業相關從業人員申請紓困占整體案件85%，但因可能因承攬關係，佐證較困難，因此被退件機率高，後續將在網站公告相關樣版格式，盡量協助從業人員提出申請。

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