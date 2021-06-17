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足球／新約談不攏 拉莫斯結束16季皇馬生涯

中央社 / 馬德里16日綜合外電報導
拉莫斯。 美聯社
拉莫斯。 美聯社

西班牙甲級足球聯賽豪門勁旅皇家馬德里（Real Madrid）今天宣布，傳奇球星隊長拉莫斯（Sergio Ramos）將離隊，結束為球隊效力16個球季、征戰671場比賽的生涯。

路透社報導，皇馬表示明天將會舉行送別會向參與過4屆歐冠冠軍的拉莫斯「致敬與道別」，皇馬球團主席培瑞茲（Florentino Perez）也會出席。

35歲的拉莫斯2020/21球季因傷所苦，整個賽季僅出戰21場比賽，是在皇馬16年以來最少的出賽紀錄。他從今年初至今僅出賽5次。

根據西班牙報紙「馬卡報」（Marca），拉莫斯因為合約期滿，皇馬開出1年短約，且要求減薪10%，遭拉莫斯拒絕，最終無法達成續約協議。

拉莫斯2005年從塞維亞跳槽加入皇馬，是皇馬有史以來優秀的球員之一，曾拿下5季西甲、2屆西班牙國王盃和4屆歐冠盃冠軍。

拉莫斯因為感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），加上他右大腿、左小腿和左腿肌腱受傷，本季出賽場次大減。

皇馬 培瑞茲 皇家馬德里

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