哈雷網賽／20歲阿里辛擊敗偶像費德勒：實在太不真實了

德國哈雷草地男網賽16強上演同樣8月8日出生的老少對決，由20歲的加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）鑿戰3盤，爆冷擊敗「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）。

面對兒時偶像，又在對方最拿手的草地賽場，阿里辛表現地從容且自信，雖然失手了第一盤，最後仍以4：6、6：3、6：2戰勝費德勒，他表示：「這場勝利非常有意義，對提升我的自信很有幫助，能夠和費德勒這麼偉大的球員同場較勁，甚至擊敗他，實在太不真實了。」

費德勒（Roger Federer） 美聯社

而這對近兩年僅出席4站賽事的費德勒來說可不好受，過去他曾在哈雷草地賽帶走10座冠軍，近年因2次膝蓋手術出賽次數銳減，接下來還得出席主賽場溫布頓，顯然他的「熱身」成效還不到位。