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羽球／最受信賴體育名人 戴資穎連莊

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世界球后戴資穎在讀者文摘第23屆「信譽品牌」大調查中再度獲得「最受信賴體育名人獎」，完成此獎項「連霸」。 路透社
世界球后戴資穎在讀者文摘第23屆「信譽品牌」大調查中再度獲得「最受信賴體育名人獎」，完成此獎項「連霸」。 路透社

國際羽球賽事和國內賽事雖因新冠肺炎疫情停擺，不影響「世界球后」戴資穎的高人氣，剛成為線上外送平台年度代言人的小戴，在昨天出爐的讀者文摘第23屆「信譽品牌」大調查中再度獲得「最受信賴體育名人獎」，完成此獎項「連霸」。

有「羽球魔術師」封號的戴資穎，是台灣史上首位在羽球女單排名世界第一的運動員，國際賽冠軍無數，獨樹一格的打球風格和豁達的態度也深受球迷喜愛，在球場上常會奇招百出，有時就連對手也摸不著頭緒。

戴資穎場上自信，場外仍保持謙遜心態，她表示今年再度獲得《最信賴體育名人》，感謝大家的支持；小戴也提到，冠軍、排名、記錄是一時的，只要做好自己，想做和該做的事。

小戴錄製得獎感言的同時，也不忘為醫護人員及全台灣的人民加油。她說：「疫情期間，我正在國家訓練中心為進軍東京奧運努力加油，也祝福所有的醫護及全國民眾大家一起努力加油，共同挺過疫情、迎向光明。」

連續23年舉辦的「讀者文摘信譽品牌調查」，是亞洲地區最具代表性、透明度最高的跨國品牌年度調查之一，今年委由國際知名市調公司Catalyst Research進行調查，以網路問卷方式進行，總共約有8,000位受訪者，來自調查區域的5大市場，包括台灣地區、香港地區、菲律賓、新加坡、馬來西亞。

「年度最受信賴的體育名人」戴資穎以外 ，「最受信賴的電視娛樂/綜藝節目主持人」及「最受信賴的廣播節目主持人」黃子佼、「最受信賴的電視新聞/時事節目主持人」謝震武；從數千個品牌中，由消費者選出近百個信譽品牌得主，包括Panasonic、Epson、中華電信、日立冷氣、奇美家電、花旗銀行、臺灣銀行、台灣三洋、3M、德泰/法蘭西彈簧床、屏東縣政府、聲寶、信義房屋、新光人壽等知名品牌入榜。

戴資穎 羽球 國民

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