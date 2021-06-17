跆拳道／亞錦賽首日 中華隊進帳1金1銀2銅

中華跆拳道代表隊今天在亞洲跆拳道錦標賽首日，一口氣拿下1金、1銀、2銅，第一天就進帳4面獎牌，而上屆拿下銅牌的男子68公斤量級好手黃鈺仁，這次則復仇摘金。

2年一次的亞洲跆拳到錦標賽，原訂去年舉行，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響取消，改由今年在黎巴嫩貝魯特舉辦。

中華跆拳道代表隊在亞錦賽前，曾先在約旦舉辦的奧運跆拳道亞洲區資格賽取得4席滿額入場券，再轉戰烏茲別克移訓3週，接著才飛往黎巴嫩參賽。

總教練劉祖蔭表示，由於選手出國參賽、備戰長期處在高壓狀態，時間拉得太長，加上當地氣溫開始飆高，動輒突破40度以上，大夥已露疲態，在這種狀況下，隊員還能維持水準以上表現，他除感到欣慰，也說：「能夠聽到久違的國旗歌，當然很高興。」

這次除黃鈺仁拿下金牌，亞運金牌女將蘇柏亞也摘下女子53公斤量級銀牌，此外女子57公斤量級的陳宥庒，以及女子73公斤量級的馬庭霞，則雙雙鍍銅。

劉祖蔭透露，蘇柏亞是女子53公斤量級大會頭號種子，也一路踢進決賽，但考量亞錦賽摘金將牽動她在奧運的籤位，並在奧運4強前提早碰上勁敵，因此在整體戰略考量下，忍痛放棄參加決賽，「否則我們成績還有可能更好。」

劉祖蔭表示，對於第1天比賽成績還算滿意，但內容仍有瑕疵，接下來也會持續檢討修正，他也期望接下來兩天依序參賽的選手，也能拿出最佳狀態，打出好的成績。（編輯：陳正健）1