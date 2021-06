歐國盃／C羅記者會上無心之過 讓可口可樂蒸發40億美元

足球場上喊水會結凍的葡萄牙超級巨星「C羅」(Cristiano Ronaldo),竟也能影響股市行情?

目前正積極備戰4年1度歐國盃的C羅,已是第5度代表葡萄牙參與該項賽事,今(16日)面對匈牙利的比賽中,上演梅開二度的表現,不僅幫助葡萄牙以3:1勝出,生涯在歐國盃累積11顆進球,一舉超越法國傳奇普拉蒂尼(Michel Platini)的9顆,成為歐國盃歷史進球王,而生涯國家隊106顆進球也在男子足球史上僅次於伊朗達艾(Ali Daei)的109球。

今日舉行的記者會中,C羅坐下後先是環視四周,隨後將兩瓶可口可樂移出攝影鏡頭外,舉起場上僅存的礦泉水並用葡萄牙語說出:「喝水。」,但C羅這個無心的舉動,也讓網友揪出可口可樂公司股價,從開盤的56.1美元,直到記者會結束時,已跌至55.2美元,下跌了1.6%,市值也從2420億美元掉到2380億美元,縮水約40億美元,C羅拒喝可樂的畫面,也在網路造成瘋傳。

