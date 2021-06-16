歐國盃／C羅記者會上無心之過 讓可口可樂蒸發40億美元

足球場上喊水會結凍的葡萄牙超級巨星「C羅」（Cristiano Ronaldo），竟也能影響股市行情？

目前正積極備戰4年1度歐國盃的C羅，已是第5度代表葡萄牙參與該項賽事，今(16日)面對匈牙利的比賽中，上演梅開二度的表現，不僅幫助葡萄牙以3：1勝出，生涯在歐國盃累積11顆進球，一舉超越法國傳奇普拉蒂尼（Michel Platini）的9顆，成為歐國盃歷史進球王，而生涯國家隊106顆進球也在男子足球史上僅次於伊朗達艾（Ali Daei）的109球。

今日舉行的記者會中，C羅坐下後先是環視四周，隨後將兩瓶可口可樂移出攝影鏡頭外，舉起場上僅存的礦泉水並用葡萄牙語說出：「喝水。」，但C羅這個無心的舉動，也讓網友揪出可口可樂公司股價，從開盤的56.1美元，直到記者會結束時，已跌至55.2美元，下跌了1.6%，市值也從2420億美元掉到2380億美元，縮水約40億美元，C羅拒喝可樂的畫面，也在網路造成瘋傳。

Do NOT put Coca Cola in front of Cristiano Ronaldo 😠



This is absolutely brilliant 🤣 pic.twitter.com/bw9FYlTOI4 — Goal (@goal) June 15, 2021

可口可樂公司也隨即作出回應，「每個人都有權利去選擇自己喜歡的飲料，也都有不同口味以及需求。」而為了撇清疑慮，一位歐國盃發言人表示，「在記者會都會為球員準備水、可口可樂及可口可樂ZERO。」，不過對於高度重視飲食的C羅來說，像可樂這種高含糖飲料基本上都不會碰，如此注重體格的C羅，也讓他在足球場上威風八面、叱吒風雲。