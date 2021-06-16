快訊

「疫苗大外宣」巴爾幹版？塞爾維亞牽手中俄產疫苗

被指在分裂台灣 賈永婕反擊「我是哪根蔥」

網球／三巨頭誰是史上最佳？ 墨瑞力挺好友約克維奇

聯合新聞網 / 綜合報導
墨瑞（Andy Murray）選擇跳過法網，率先備展草地賽事。 美聯社
墨瑞（Andy Murray）選擇跳過法網，率先備展草地賽事。 美聯社

曾與費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)及約克維奇(Novak Djokovic)並稱網壇四大天王的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），近年因傷勢影響而漸漸淡出爭冠行列，而在約克維奇奪下法網冠軍後，其生涯大滿貫金盃數也來到19座，距離費、納僅1步之差，有機會追平甚至超越兩位巨頭的記錄，當媒體問及誰會是史上最佳球員時，墨瑞也提出自己的看法。

雖然並稱網壇四大巨頭，但墨瑞一直到2012年美網才拿下生涯首座大滿貫獎盃，成就也較其他三巨頭不顯眼，根據《tennisworldusa.org》報導，談及網壇史上最佳球員，墨瑞會選擇自己的好友約克維奇，「我認為他們的職業生涯都還沒有結束，所以必須得拭目以待，看看未來會發生什麼事，但對我來說，約克維奇在每場大師賽都至少有兩冠，日前也完成兩次全滿貫的成就，這顯然是很突出的表現，這也是我支持他的觀點，他所做的事總是不可思議。」，費德勒在法網只有1座冠軍，納達爾在澳網也只有1座金盃。

同時墨瑞也認為，目前是自傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）奪下生涯第14座大滿貫獎盃後，網壇最美好的一個世代，「過去不會有人認為有球員能超越14冠，或是得花很長的時間才能達成此成就，但現在可能有3位球員能夠拿下20座大滿貫金盃，同樣作為一個球迷，很慶幸能見證這個偉大時代，也很榮幸能以球員身分參與其中。」

而話題回到史上最佳球員之爭，墨瑞補充說道，「納達爾在紅土拿下13座法網冠軍，至今仍是球員在單一大滿貫拿下最多冠的紀錄；費德勒在39歲的年紀，依然能在最高等級賽事中競爭，在草地賽的成就無人可敵，「他們每個人都有很好的成就，你說任何一個人是史上最佳，我不會感到意外。」

英國

相關新聞

網球／ATP單打生涯進入倒數 盧彥勳盼溫布頓放手一博

倫敦女王草地男網賽，台灣好手盧彥勳首輪以4：6、6：7（3：7）不敵義大利佛格尼尼（Fabio Fognini），無緣進入16強，為他可能是ATP生涯的單打告別戰劃下句點。 盧彥勳曾在倫敦女王草

網球／三巨頭誰是史上最佳？ 墨瑞力挺好友約克維奇

曾與費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)及約克維奇(Novak Djokovic)並稱網壇四大天王的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），近年因傷勢影響而漸漸

歐國盃／C羅記者會上無心之過 讓可口可樂蒸發40億美元

足球場上喊水會結凍的葡萄牙超級巨星「C羅」（Cristiano Ronaldo），竟也能影響股市行情？ 目前正積極備戰4年1度歐國盃的C羅，已是第5度代表葡萄牙參與該項賽事，今(16日)面對匈牙利的

籃球／中華隊明起迎戰中、日 李漢昇盼對決富樫勇樹

FIBA亞洲盃資格賽在日前點燃戰火後，明天起中華隊也將在4天內迎接3場硬戰，包括兩度對上中國大陸以及一場出戰日本，賽事也...

歐國盃／精彩好戲意外走調 法國靠德國烏龍球臉勝

歐國盃精彩好戲意外走調，法國靠著對手烏龍球，才以1比0擊敗德國。即將對上威爾斯的土耳其，則盼走出前役0比3敗給義大利的失...

網球／英國疫情趨緩 溫網決賽將全面開放

去年因新冠肺炎疫情影響而停辦的溫布頓網球錦標賽，因應於英國當地疫情趨緩，本屆溫網除了如期舉行，男、女單決賽更將開放全面觀眾進場。 據《美聯社》報導，本屆溫網將開放觀眾席的一半人數入場，甚至將全面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。