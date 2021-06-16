網球／三巨頭誰是史上最佳？ 墨瑞力挺好友約克維奇

曾與費德勒(Roger Federer)、納達爾(Rafael Nadal)及約克維奇(Novak Djokovic)並稱網壇四大天王的「英國希望」墨瑞（Andy Murray），近年因傷勢影響而漸漸淡出爭冠行列，而在約克維奇奪下法網冠軍後，其生涯大滿貫金盃數也來到19座，距離費、納僅1步之差，有機會追平甚至超越兩位巨頭的記錄，當媒體問及誰會是史上最佳球員時，墨瑞也提出自己的看法。

雖然並稱網壇四大巨頭，但墨瑞一直到2012年美網才拿下生涯首座大滿貫獎盃，成就也較其他三巨頭不顯眼，根據《tennisworldusa.org》報導，談及網壇史上最佳球員，墨瑞會選擇自己的好友約克維奇，「我認為他們的職業生涯都還沒有結束，所以必須得拭目以待，看看未來會發生什麼事，但對我來說，約克維奇在每場大師賽都至少有兩冠，日前也完成兩次全滿貫的成就，這顯然是很突出的表現，這也是我支持他的觀點，他所做的事總是不可思議。」，費德勒在法網只有1座冠軍，納達爾在澳網也只有1座金盃。

同時墨瑞也認為，目前是自傳奇名將山普拉斯（Pete Sampras）奪下生涯第14座大滿貫獎盃後，網壇最美好的一個世代，「過去不會有人認為有球員能超越14冠，或是得花很長的時間才能達成此成就，但現在可能有3位球員能夠拿下20座大滿貫金盃，同樣作為一個球迷，很慶幸能見證這個偉大時代，也很榮幸能以球員身分參與其中。」

而話題回到史上最佳球員之爭，墨瑞補充說道，「納達爾在紅土拿下13座法網冠軍，至今仍是球員在單一大滿貫拿下最多冠的紀錄；費德勒在39歲的年紀，依然能在最高等級賽事中競爭，在草地賽的成就無人可敵，「他們每個人都有很好的成就，你說任何一個人是史上最佳，我不會感到意外。」