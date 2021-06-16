歐國盃／精彩好戲意外走調 法國靠德國烏龍球臉勝

歐國盃精彩好戲意外走調，法國靠著對手烏龍球，才以1比0擊敗德國。即將對上威爾斯的土耳其，則盼走出前役0比3敗給義大利的失意。

法國是2018年世界盃足球賽冠軍雄師，德國也曾在2014年世足賽稱王，兩支勁旅今天在歐國盃正面交鋒，但此役的勝負卻因一記烏龍球底定。拜德國後衛胡梅爾斯（Mats Hummels）於比賽第20分鐘的烏龍球，法國以1比0帶走勝利。

但這場比賽法國確實應該獲勝，因為他們的確有較凌厲的攻勢。姆巴佩（Kylian Mbappe）、本澤馬（Karim Benzema）都曾在下半攻破對方球門，只可惜越位在先讓進球不算，且拉比歐特（Adrien Rabiot）射中門柱的攻門也極具威脅性。

法國隊總教練德尚（Didier Deschamps） 告訴法國電視6台（M6）說：「這是我們的第一場比賽，但此役就像是準決賽或決賽（那般激烈），能在這樣（競爭激烈）的組別（ F組）拿下這3分，是非常重要的。」

這場比賽失利，為德國帶來不小的壓力。這次的比賽，是德國總教練勒夫（Joachim Loew）交出兵符前，領軍參加的最後一個賽事。

德國的基米奇（Joshua Kimmich）說：「法國已經展現出他們是（奪冠）大熱門之一，而我們也得在下一戰證明自己不遑多讓。」

另外，在A組首戰以1比1踢平瑞士的威爾斯，接下來將在亞塞拜然首都巴庫（Baku）面對土耳其，當地的球迷預料會一面倒支持他們的鄰國土耳其，但威爾斯也有數千名前往當地加油的球迷支持。

威爾斯隊長貝爾（Gareth Bale）說：「敵意（對我們來說）不是個問題，我們就是靠此維生。我們很習慣在異地作戰，在滿懷敵意的觀眾面前比賽。」

土耳其則是希望藉著與威爾斯的比賽，擺脫先前以0比3慘敗給義大利的失意。

土耳其隊長伊爾馬茲（Burak Yilmaz）說：「踢輸那場比賽的兩天內，我們非常脆弱，且十分心碎。我們非常疲累，也十分負面。」他希望在巴庫時，球迷站在他們這一邊。

「那對我們來說，將像是在主場，在該國（球迷）的助威下，我們渴望贏得勝利。」