歐國盃／生涯11度進球成賽史第一 C羅梅開二度退匈牙利

2020歐洲國家盃今天凌晨上演衛冕軍葡萄牙出戰匈牙利的賽事，其中生涯第5度在歐國盃登場的葡萄牙當家球星C羅（Cristiano Ronaldo）上演梅開二度的表現，不僅幫助葡萄牙以3：1勝出，生涯在歐國盃累積11顆進球也創下新紀錄，而生涯國家隊106顆進球也在男子足球史上僅次於伊朗達艾（Ali Daei）3球。

從2004年首度參加歐國盃至今，C羅在前4屆賽事中已經完成9度進球追平歷史紀錄，而今天在6萬7000名匈牙利主場球迷的觀賽下，他也創造了歐國盃的新紀錄，他在比賽第87和92分鐘兩度進球，讓他一舉超越法國傳奇普拉蒂尼（Michel Platini），以歐國盃生涯11度進球獨居進球王。

談到創下歷史紀錄並帶領球隊取勝，C羅賽後說：「這是一場非常艱難的比賽，但我們進了三球，能夠在首場比賽就贏球讓我們充滿信心，希望能夠繼續贏下去。」

而連續5屆歐國盃參賽也讓C羅刷新了另外一項紀錄，不過他也強調儘管已是第五度征戰，但他始終保持著跟第一次出賽時一樣的心情，「能夠在足球場上踢得長久的球員，往往都是那些能夠適應的人，數字會說明一切，而我從18歲一路調整到36歲，就是希望能夠努力在個人和團隊上都取得好的成就。」