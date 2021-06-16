羽球／球后也是重度使用者 戴資穎成外送平台代言人

身為外送平台Uber Eats的重度使用者，我國羽球世界球后戴資穎與藝人陳漢典成為Uber Eats最新品牌雙代言人，兩人也聯手拍攝全新宣傳廣告，戴資穎透露，平時就會透過外送平台訂購最愛的速食、點心和飲料，而家人也會透過Uber Eats來購買餐點和生鮮。

儘管目前身在國訓中心備戰東京奧運，讓戴資穎無法享受外送平台的便利性，不過她透露平時就是Uber Eats的重度使用者，包括點她最愛的麥當勞、炭烤三明治、鍋燒意麵和珍珠奶茶，讓她能夠在訓練之餘還能在家享受美食，她笑稱：「即使要多跑一點，還是要喝。」

在今天首波釋出的最新「今晚我想來點」影片中，戴資穎與陳漢典在三合院內看似在切磋球藝，隨著鏡頭一轉卻是用電蚊拍在攻擊蚊子，陳漢典運動員魂上身激動揮拍，與世界球后戴資穎冷靜專業的身姿呈現趣味對比，最後由戴資穎電光一閃成功擊斃蚊子，充滿反轉的互動讓人不禁捧腹大笑。