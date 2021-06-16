足球／隊長吳俊青頭錘破網 中華隊1：2惜敗科威特

中華男足今天在科威特舉行的2022卡達世界盃資格賽B組最後一場賽事中遭遇地主，儘管隊長吳俊青一度靠著頭錘為中華隊扳平比數，但最終科威特仍靠著納薩爾（Nasser）梅開二度的表現，以2：1擊敗中華隊。

中華隊總教練王家中讓陣中3名年輕小將涂紹捷、謝朋龍及林明偉都獲得先發上場機會，比賽進行到第14分鐘，科威特突破禁區左路造成中華隊失誤，納薩爾起腳率先敲開中華隊大門，中華隊以0：1落後。

下半場第51分鐘，蔡立靖左路拿球憑藉個人盤帶能力突破遭對手犯規，在前場獲得自由球機會，蔡立靖將球開至門前，中華隊長吳俊青衝搶爭點成功將球頂進，追平比分。不過第72分鐘，科威特靠著納薩爾在禁區外圍的遠射進門，最終也以2：1拿下勝利。

雖然未能在小組賽拿下勝利，但王家中對於中華隊年輕小將的表現覺得滿意，整體上有做到賽前的設定，也讚許有經驗的球員像是吳俊青、蔡立靖與陳庭揚在場上的帶領，讓年輕球員可以放心地去拚戰，實際上也起了不錯的串聯效果。當然很多個人的技巧跟觀念回到國內，球員們還要持續去精進，但整體來看這場比賽，中華隊表現得不錯。

本場進球的隊長吳俊青也表示，那顆進球是蔡立靖傳的落點很好，自己也有把握住機會，談到年輕選手的表現，他覺得開局仍然滿緊張的，但後面就慢慢把壓力釋放開來，變得比較敢持球做進攻，才會有後面的定位球跟角球的機會，當然一些經驗跟反應還有很大的空間可以進步，必須透過更多國際賽來磨練，希望他們能夠更進步。

最終世界盃資格賽B組就由澳洲晉級下一輪賽事，中華隊小組賽墊底未能取得勝利以及積分，下個階段將從2023亞洲盃資格賽附加賽出發尋求晉級亞洲盃機會。