羽球／印尼傳奇好手猝逝 塞提阿萬：謝謝你成為我搭擋

曾在2008年北京奧運與塞提阿萬（Hendra Setiawan）聯手拿下羽球男雙金牌的印尼傳奇名將基多（Markis Kido），昨天傳出在羽球場打球時因心臟病發猝逝的不幸消息，世界羽聯今天發文哀悼，塞提阿萬更是透過個人社群網站向老搭擋告別。

36歲的基多過去曾與塞提阿萬聯手拿下過世界盃、世錦賽男雙金牌，更在2008年北京奧運、2010年廣州亞運也攜手摘金，儘管2013年起塞提阿萬改與阿山（Mohammad Ahsan）合作，再創印尼男雙另一波高峰，基多則是將重心轉往混雙，但塞提阿萬與基多的搭配至今仍是讓人津津樂道。

昨天傳來基多於球場因心臟病發猝逝的消息後，塞提阿萬也透過個人社群網站表達不捨，「向與我一起經歷歡樂和悲傷的好夥伴表示哀悼，他是我合作過最非凡與最有才華的球員之一，我想要謝謝你成為我的好搭擋，不論是輸是贏，我都要感謝你與我合作，一起努力的14年，謝謝基多，再見。」