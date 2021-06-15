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歐國盃／希克近50公尺遠射進球 捷克2比0勝蘇格蘭

中央社 / 格拉斯哥14日綜合外電報導
法新社
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蘇格蘭足球代表隊今天在2020歐洲國家盃足球賽（Euro 2020）小組賽0比2不敵捷克，蘇格蘭睽違23年首度踢進大型賽事的欣喜期待，只需90分鐘，就被熟悉的失望之情取代。

捷克的兩度進球，讓格拉斯哥漢普頓公園（Hampden Park）1萬2000名球迷看得目瞪口呆，這兩顆都是25歲前鋒希克（Patrik Schick）踢進，其中更包括一記永留青史的絕妙好球。

上半場已經頭槌擺進、讓捷克帶著領先進入中場休息的希克，下半場開始沒多久又開始表演時間。

第52分鐘時，希克看到蘇格蘭門將馬歇爾（David Marshall）離球門線很遠，馬上逮到機會，從距離球門近50公尺外直接起腳破門。這是歐國盃賽史最遠的進球紀錄。

被教頭舒哈菲（Jaroslav Silhavy）譽為「天才」的希克說：「我看到他（馬歇爾）在那裡，所以我就用力把球踢進去了。」

但對於克拉克（Steve Clarke）領軍的蘇格蘭隊而言，今天的落敗怨不得別人，這悲慘的一天甚至從還沒開踢就已開始，因為賽前就知道效力英格蘭超級聯賽（Premier League）兵工廠（Arsenal）的後衛狄爾尼（Kieran Tierney）會因傷不在先發陣容之中。

狄爾尼應該是蘇格蘭過去一年最棒的球員，也是克拉克執教的蘇格蘭隊日漸進步、終於結束漫長等待踢進大賽會內賽的重要功臣。

歐洲國家盃

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