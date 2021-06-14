網球／草地首戰遭逆轉 謝淑薇拚雙打突圍

我國「一姊」謝淑薇今天從伯明罕展開草地賽季，單、雙打都出擊的她先在單打亮相，苦戰2小時但無緣開胡，以6：3、1：6、2：6遭列第8種子的俄羅斯對手鮑茲科娃（Marie Bouzkova）逆轉，首輪止步。

謝淑薇今年法網首輪出局，今天公布的最新世界排名仍小升2名到62位；面對世界排50的鮑茲科娃，謝淑薇首盤一下場就率先破發，奠定3：0領先，順利以6：3先下一城；第二盤換鮑茲科娃先破發成功，她連保帶破取得5：0絕對優勢，謝淑薇雖在第6局保住發球局，仍以1：6遭扳平盤數。

決勝盤謝淑薇雖保住第一個發球局，但接續連被破發兩次，加上自己5次破發機會都沒把握，最終以2：6送出勝利。

謝淑薇雙打繼續和比利時女雙「前球后」梅騰絲（Elise Mertens）搭檔，兩人名列女雙頭號種子；詹家姊妹詹詠然／詹皓晴列第2種子，從籤表下半部展開賽程。

盧彥勳結束法網賽程後轉戰倫敦備戰溫布頓，他透過保護排名報進本周進行的皇后草地賽，首戰將碰排第8種子的義大利好手佛格尼尼（Fabio Fognini）；37歲的盧彥勳選手身涯進入尾聲，迎接草地賽季首戰前還預告，皇后草地賽可能是個人最後一場ATP賽事。