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足球／世界盃資格賽戰地主 中華隊拚到底
前往科威特出戰2022卡達世界盃資格賽的中華男足隊，異地的端午節仍積極備戰B組賽事，為分組最終戰迎戰地主科威特隊做準備，全隊今天也進行PCR檢測，確保健康迎敵。
台灣時間今天下午中華隊總教練王家中也出席記者會，他提到先前對戰澳洲隊就可看出來目前中華隊展現的鬥志、年輕的選手們拚戰到最後一秒鐘的精神。面對科威特，他會鼓勵選手繼續保持前一場的信心，也思考著如何讓多一點年輕的選手能夠上場奮戰，汲取國際賽的經驗，對未來中華隊的發展會更有幫助。
這場對戰原本排在台灣舉行，但受新冠肺炎疫情影響，改在科威特採集中管理賽制辦理。
目前排名小組第3的地主科威特總教練阿萊尼齊（Thamer Alenezi）表示，有注意到中華隊面對澳洲的表現，面對中華隊並不簡單，但會進行最好的準備工作來迎戰最後一場比賽。
中華隊將在台灣時間16日的凌晨3點交手科威特，前次雙方交手，中華隊在客場0：9吞敗。
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