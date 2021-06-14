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歐國盃／英荷奧 首戰紛告捷

中央社 / 巴黎13日法新電
英格蘭隊史特林破門。 美聯社
英格蘭隊史特林破門。 美聯社

因疫情順延一年至今夏的2020歐國盃足球賽（Euro 2020），荷蘭今天靠鄧佛里斯（Denzel Dumfries）第85分鐘破門，終場3比2擊敗烏克蘭。英格蘭、奧地利今天也都告捷。

效力荷甲愛因霍芬（PSV Eindhoven）的鄧佛里斯接獲隊友阿克（Nathan Ake）助攻頭錘破門，讓兩隊下半場的瘋狂進球秀畫下句點。

兩軍上半場都沒能進球，下半場荷蘭先是由隊長維納杜姆（Georginio Wijnaldum）與韋霍斯特（WoutWeghorst）第52、58分鐘相繼破門取得2比0領先，讓阿姆斯特丹主場球迷欣喜若狂。

沒想到烏克蘭第75、79分鐘分由亞莫連科（AndriyYarmolenko）、亞列姆丘克（Roman Yaremchuk）進球扳平，主場球迷鴉雀無聲，直到鄧佛里斯攻入致勝球，讓雙方球迷彷彿洗三溫暖。

在倫敦溫布利球場（Wembley），英超曼城前鋒史特林（Raheem Sterling）第57分鐘冷靜操刀破門，最終英格蘭就以1比0擊敗克羅埃西亞，D組首戰便告捷。

溫布利球場今天艷陽高照，在史特林進球前兩軍都難以突破對方。這是26歲的史特林第13場國家隊出賽，也是他國家隊的第一個重大賽事進球，讓賽前批評總教練邵斯蓋特決定捨格拉利什（Jack Grealish）而選他入隊的聲音閉嘴。

C組部分，奧地利靠格雷戈里奇（MichaelGregoritsch）、阿爾諾托維奇（Marko Arnautovic）兩名替補在比賽尾聲相繼破門，3比1擊敗歐國盃新兵北馬其頓，也奪下隊史歐國盃首勝。

奧地利第18分鐘由萊納（Stefan Lainer）進球先馳得點，但北馬其頓第28分鐘由隊長潘德夫（GoranPandev）扳平，37歲的潘德夫也成歐國盃史上第2年長的進球選手。

兩軍一路僵持到第78分鐘，奧軍由格雷戈里奇進球打破平局，第89分鐘阿爾諾托維奇進球底定勝負。奧地利在2008年之前都沒能晉級歐國盃會內賽，2008、2016雖打入會內賽，但一勝難求。

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