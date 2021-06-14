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LPGA／拚盡全力遭逆轉 李旻：不用挑剔自己

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李旻懊惱。 法新社
李旻懊惱。 法新社

同樣26歲、都要爭取LPGA第一座金盃，我國高球好手李旻和芬蘭女將卡斯特倫（Matilda Castren）今天在美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEAL Championship）最終輪一路拉鋸，李旻雖從2桿領先到以2桿差距「銀」恨，但她已經拚盡全力，會可惜但不遺憾。

「是有點可惜，但是我不會覺得不舒服，因為我已經盡了全力，或許可以這麼說，不是我輸了比賽，而是對手贏了，她今天真的打得非常好。」李旻賽後梳洗完畢，吃完晚飯，終於有點空檔回想白天發生的事情，她說：「我真的覺得還不錯，因為製造了爭奪冠軍的機會。我知道LPGA的冠軍不是想要就有，我把這場賽事當做練習，練習搶冠軍的感覺，熟悉在領先組的氣氛，這是我最大的收穫。」

卡斯特倫去年才轉入職業，美迪惠爾錦標賽才是她生涯第15場LPGA比賽；她雖以2桿落後展開最終輪，但今天表現神勇，前9洞就抓下4鳥、1老鷹，轉場前反以2桿領先李旻，最終以單輪5鳥、1老鷹、無柏忌的完美表現繳卡，以274（-14）桿逆轉摘冠，成為芬蘭史上第一位LPGA冠軍。

李旻前5洞抓下第一隻小鳥，轉場後在第10洞再抓博蒂，第15洞進帳單輪第3隻小鳥後，和卡斯特倫差距只剩1桿，可惜第17洞吞下柏忌，第18洞的老鷹長推桿小白球又停在洞口，最終只以小鳥收尾，單輪繳出69（-3），總桿數276（-12）桿獲得亞軍。

卡斯特倫第18洞以小鳥結尾，李旻就算射下老鷹，仍會差距1桿，但她仍選擇積極進攻，「有這樣的結果，我真的挺開心的，也沒有必要再挑剔自己。接下來我會繼續努力，讓自己更熟悉這樣的場景。」

雖沒能成為LPGA次巡賽奪冠後再奪LPGA金盃第一人，第2名仍是李旻在LPGA最佳成績，也讓她對接下來的球季充滿信心，她說：「謝謝遠在台灣的大家，守在電視和電腦前幫我加油。能夠把大家的心凝聚在一起，我也覺得很開心。」

LPGA 李旻 老鷹

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