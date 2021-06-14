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美洲盃足球賽／數名球員傳出確診 梅西：憂感染

中央社 / 巴西利亞13日綜合外電報導
美洲盃已有球員傳出確診，阿根廷梅西擔憂感染。 路透
美洲盃已有球員傳出確診，阿根廷梅西擔憂感染。 路透

美洲盃足球賽（Copa America）開踢，阿根廷球星梅西Lionel Messi）今天在首戰前夕坦承，他很擔心會感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

路透社報導，南美最大足球盛會美洲盃足球賽，今晚在巴西利亞（Brasilia）開賽。但比賽還沒開幕，波利維亞、哥倫比亞和委內瑞拉的幾位球員和工作人員的COVID-19篩檢已經出現陽性反應。

阿根廷明天將在里約熱內盧出戰智利，梅西表示，染疫的恐懼正在球隊中蔓延。

他告訴媒體：「我們很擔心，因為人人都有感染COVID-19的風險。」

「我們會想辦法小心，但這並不容易，這類事情就是會發生。」

據信梅西尚未接種疫苗，雖然南美足球總會（South American Football Confederation）4月間曾表示，總會已收到疫苗，會在美洲盃足球賽開賽之前替所有國際賽球員施打。

梅西 美洲盃 Lionel Messi

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