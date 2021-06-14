PGA／潘政琮棕櫚錦標賽並列31名 南非小將驚奇奪冠

準備完成PGA棕櫚錦標賽（Palmetto Championship at Congaree）最終輪前，我國旅美高球好手潘政琮卻在第17洞吞下4天來第一個「雙柏忌」，沒能將名次再往上提升，最終以280（-4）桿並列31名收尾。

棕櫚錦標賽總獎金730萬美金，小潘首輪打完就是並列31名，第二輪結束升到29名，打完三輪排名再小升2位；決賽輪他前8洞就抓下3鳥，但第9洞吞下柏忌，轉場後又在第11和14洞吞下柏忌，所幸第10、12和16洞都進帳小鳥，進入最後兩洞前共賺3桿。

標準桿4桿的第17洞，讓小潘大失血，他共花6桿才送小白球入洞，總計單輪繳出6鳥、3柏忌和1雙柏忌，排名小退4位。

小潘首輪並列31名，第二輪打完排29位；今天第三輪他繳出4鳥、2柏忌成績，和單輪同樣揮出69桿，有機會挑戰最近4站的最佳成績。

原本領先的美國地主哈德利（Chesson Hadley），最終輪爆出75（+5）桿，將龍頭寶座拱手讓給南非22歲小將辛格（Garrick Higgo），讓辛格在生涯第2場美巡賽就抱走第一座PGA金盃。

辛格前9洞博蒂、柏忌各2，轉場後在12洞射下老鷹，第14洞再抓鳥，最終以273（-11）桿登頂，以1桿之差力退哈德利在內的6位追兵，帶走131萬美金的冠軍獎金。

打出驚奇的辛格笑說，很高興不用打到延長賽就出線，「我也很幸運媽媽在場，真希望家人們都能在這。」