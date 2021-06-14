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LPGA／遭芬蘭小將逆轉 李旻2桿差錯過首冠

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
李旻。 法新社
李旻。 法新社

帶著2桿領先進入美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEAL Championship）最終輪，我國高球好手李旻今天卻錯過高捧LPGA首冠機會，同組的芬蘭女將卡斯特倫（Matilda Castren）前9洞表現神勇，猛抓4鳥、1老鷹，轉場前反以2桿領先李旻，最終以單輪7鳥、1老鷹、無柏忌的完美表現繳卡，以274（-14）桿逆轉摘冠。

李旻今天表現也不俗，前5洞抓下第一隻小鳥，轉場後在第10洞再抓博蒂，第15洞進帳單輪第3隻小鳥後，和卡斯特倫差距只剩1桿；但李旻第17洞沒推進追平博蒂不說，「保帕」推桿又過洞不入，吞下單輪第一個柏忌，第18洞的老鷹長推桿小白球又停在洞口，最終只以小鳥收尾，單輪繳出69（-3），總桿數276（-12）桿屈居亞軍。

26歲的卡斯特倫去年才轉入職業，生涯第15場LPGA賽事就迎接首冠；同歲的李旻錯過奪冠機會，第2名成績仍寫下個人LPGA最佳。

另名台將徐薇淩，最終輪進帳3鳥、吞下2柏忌，最終以平標準桿的288桿完成賽事，從出發前的39名小滑1名，以並列40名作收。

李旻 LPGA 老鷹

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