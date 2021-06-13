PGA／棕櫚錦標賽漸入佳境 潘政琮暫居27名

台灣旅美高球好手潘政琮在PGA棕櫚錦標賽（Palmetto Championship at Congaree）表現漸入佳境，今天第三輪繳出69（-2）桿，累積210（-3）桿，從出發前的29桿小升2位到27名，三輪成績不斷往上。

小潘4月的3場比賽都遭淘汰，不過5月開始漸入佳境，棕櫚錦標賽已是連4站躍過晉級線；棕櫚錦標賽總獎金730萬美金，小潘首輪並列31名，第二輪打完排29位；今天第三輪他繳出4鳥、2柏忌成績，和單輪同樣揮出69桿，有機會挑戰最近4站的最佳成績。

目前領先者是地主選手哈德利（Chesson Hadley），不過他第三輪受雨勢影響，還差1洞沒有打完。

連同哈德利在內，共有4名選手受雨勢影響，最後一洞沒能完賽；等待超過2小時後，天候不見好轉，大會宣布4名選手當地時間周日一早再完成第三輪最後1洞。