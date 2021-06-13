LPGA／領先2桿！ 李旻拚首冠

上月底剛在LPGA次巡賽收下冠軍的我國高球好手李旻，有機會迎接生涯第一座LPGA金盃，今天她在美迪惠爾錦標賽（LPGA MEDIHEAL Championship）第三輪抓下5鳥，累積桿數217（-9）桿躍居龍頭，帶著2桿領先進入最後18洞。

李旻雖沒能參加上周的美國公開賽，但在總獎金150萬美金的美迪惠爾錦標賽表現亮眼，前兩輪打完並列第4，今天第三輪再以博蒂開場；她雖在第5洞吞下柏忌，但第17洞和18洞「背靠背」抓下小鳥，繳出3日最佳的68（-4）桿，以2桿之差領先美國女將蘿倫‧金（Lauren Kim）和芬蘭女將卡斯特倫（Matilda Castren）。

李旻打下第3座LPGA次巡賽金盃前，在LPGA純絲錦標賽也獲得並列31名成績，她透露純絲錦標賽進帳的積分，讓自己更有自信，加上6月3日生日和朋友好好慶祝、一起烹調美食，獲得很好的休息。

去年因新冠肺炎疫情影響，李旻以台巡賽為主戰場，打下歡樂友緣女子公開賽冠軍後累積已奪得4座台巡冠軍，加上1場中巡賽勝利和3場LPGA次巡賽冠軍，職業生涯已累積8座金盃，明天有望迎接生涯最重要勝場。

純絲錦標賽摘下生涯第一座LPGA金盃的另名台將徐薇淩，今天雖有3鳥進帳，但也吞下5柏忌，三輪打完以217（+1）桿暫居39名。