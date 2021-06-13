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足球／歐國盃丹麥球員突然倒地 CPR送醫後甦醒

中央社 / 哥本哈根12日綜合外電報導
法新社
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2020歐洲國家盃足球賽（Euro 2020）丹麥今天對上芬蘭時，陣中的艾利克森突然倒地，經現場急救撿回一命，嚇壞球迷。丹麥足球協會表示，艾利克森送醫後甦醒，正接受檢查。

比賽第42分鐘，艾利克森（Christian Eriksen）是在丹麥擲邊線球後，沿著球場左側邊界跑動時突然倒地。隊友立即上前查看，並急忙示意需要醫療協助。

現場1萬6000名球迷震驚得鴉雀無聲；丹麥隊員們則繞著艾利克森圍成一圈，讓醫療人員執行心肺復甦術（CPR）。

丹麥足球協會（Danish Football Union, DBU）透過社群媒體推特（Twitter）表示，29歲的艾利克森「已經甦醒，並在哥本哈根大學附設醫院（Rigshospitalet）接受進一步檢查」。

今天丹麥對芬蘭的B組賽事，是因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情順延一年的2020歐國盃足球賽11日開戰以來的第3場賽事，兩隊於半場休息前都還沒有機會破網，就發生艾利克森突然倒地的事件，比賽中斷近2小時之後恢復。

飽受驚嚇的兩支隊伍先來個團體擁抱，芬蘭並靠著波揚帕羅（Joel Pohjanpalo）第59分鐘的一記致勝球，拿下隊伍在大賽的首勝。

歐洲足球總會（UEFA）表示，他們是在「兩隊球員要求下」決定重啟賽事，比賽恢復時聽得到球迷給予支持的呼聲。

艾利克森效力的義甲勁旅國際米蘭推文打氣說，「我們都惦記著你」；艾利克森在國際米蘭的隊友盧卡庫（Romelu Lukaku）也在聖彼得堡（Saint-Petersburg）舉行的B組賽事中，在開賽第10分鐘替比利時攻進第一球後，對著場邊攝影機大喊「克里斯（艾利克森），克里斯，一定要堅強，我愛你」。比利時最後以3比0擊敗俄羅斯，盧卡庫一個人包辦了兩球。

歐洲國家盃

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