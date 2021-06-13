王翌達返家充飽電後再出發 空手道奧運門票到手

中央社 / 台北13日電
台灣好手王翌達（左）剛升格為人父，因疫情無法常陪伴家人，曾心情低落，趁出國前返家「充電」，13日奧運空手道世界資格賽男子「型」4強賽，奪奧運門票。（王翌達提供） 中央社
台灣好手王翌達（左）剛升格為人父，因疫情無法常陪伴家人，曾心情低落，趁出國前返家「充電」，13日奧運空手道世界資格賽男子「型」4強賽，奪奧運門票。（王翌達提供） 中央社

台灣好手王翌達去年底剛升格為人父，因疫情無法常陪伴家人，曾心情低落，趁出國前返家「充電」，更無後顧之憂，今天奧運空手道世界資格賽男子「型」4強賽，搶下奧運門票。

台灣空手道女將文姿云日前靠著在女子55公斤量級世界排名第2，搶先搭上東京奧運列車，而這次在法國巴黎舉行東京奧運空手道世界資格賽，則是各國好手爭取進軍奧運的最後機會，各項目前3名選手，將能獲得奧運入場券。

即將在今年8月底滿30歲的王翌達，曾在2018年雅加達亞運摘下銀牌，2019年全國運動會則拿下金牌，這次在奧運世界資格賽通過前4輪考驗，一舉闖進4強。

壓軸登場的4強賽採循環賽，王翌達的競爭對手包括伊朗選手沙赫傑爾迪（Abolfazl Shahrjerdi）、美國選手古提瑞茲（Ariel Torres Gutierrez）、南韓選手朴熙俊（Park Hee-jun），每場勝出的選手可獲得2分積分。

王翌達4強賽首戰擊敗南韓選手，進帳2分積分，儘管第2戰不敵美國選手，但關鍵迎戰伊朗選手沙赫傑爾迪一役，取得勝利，鎖定奧運門票。

4強循環賽採4取3，決定奧運門票誰屬，美國選手古提瑞茲3戰全勝，斬獲6分積分，拿下第一，王翌達與南韓選手朴熙俊積分各4分、2分，分居第2、3名。

「預賽狀況沒有很好，沒有完全發揮練習水準 。」王翌達睽違一年多再度征戰國際賽，直到4強賽後才真正放開來，他透露，「很想要拚到第一名」，儘管以第2名作收，但他自認已盡全力，因此不覺得可惜。

從2018年亞運結束後，王翌達一直朝前進東京奧運方向努力，在體育署、國訓中心、中華民國空手道協會和教練協助下，獲得定期與日籍教練視訊教學的機會，他透露，到確定可參加奧運資格賽後，更以拿下奧運前3名為目標，而這次參賽不但摘下中華隊在東京奧運空手道項目的第2張奧運門票，也讓他更增添自信心。

王翌達去年12月剛添1女，初為人父的他，近期因國內新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，須留在國訓中心訓練，無法常與家人相聚，一度心情低落。

王翌達表示，感謝國訓中心和教練團在他出國前一週放行，讓他得以回家邊練習、邊照顧妻女，「其實看到太太和小孩後，一整天疲勞都沒有了，這方面顧好後，對我來講，我來比賽，更無後顧之憂」。

亞運 中華隊

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