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運動員跨界連線挑戰端午立蛋 6/14大聊居家防疫新生活！

運動筆記 / 運動筆記編輯團隊

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情未見趨緩，日前指揮中心延長三級警戒至6月28日，並呼籲民眾端午節三天連假不移動，盡量待在家中不要出門。為響應居家防疫新生活，「攀岩一姐」李虹瑩、「鐵人一哥」謝昇諺、「特教船手」林雍傑及「越野一哥」周青將於 6月 14日端午節當天於《動誌》IG 直播挑戰立蛋，陪伴民眾端午防疫不孤單。

「攀岩一姐」李虹瑩、「鐵人一哥」謝昇諺、「特教船手」林雍傑及「越野一哥」周青將於 6/14端午節當天直播挑戰立蛋

（出處：動誌IG）曾以「翻桌」挑戰引起熱烈迴響的「攀岩一姐」李虹瑩，日前在疫情之下又挑戰了「翻」社區遊樂設施，並示範如何把家裡陽台當跳箱做訓練體能。這次端午連假，李虹瑩將要跟「鐵人一哥」謝昇諺透過 IG平台直播連線，來點不一樣的挑戰——端午立蛋。直播中兩人將發揮創意，創作屬於自己的塗鴉蛋，並於時間內挑戰立蛋成功。

李虹瑩將要跟「鐵人一哥」謝昇諺透過 IG平台直播連線，來點不一樣的挑戰－－端午立蛋（圖片來源：傳動數位整合行銷）一同連線的「鐵人一哥」謝昇諺關心本土疫情，日前也因爲疫情取消參加比賽，他感慨地表示：「這個時候還能維持工作的真的很幸福。」

同樣要一起來挑戰端午立蛋的選手還有海陸雙帥：「特教船手」林雍傑、「越野一哥」周青。林雍傑在五月初本土疫情尚未延燒時，曾經全副武裝、層層防護前往泰國爭取奧運資格，在這次挑戰直播中也將分享自身防疫經驗。而越野一哥周青也在疫情之下暫緩山林間的越野跑運動，久久沒有曝光分享近況的他，會一起來聊聊疫情結束後最想做的事以及關於端午節的特別回憶等話題。

「特教船手」林雍傑將在這次挑戰直播中也將分享自身防疫經驗；「越野一哥」周青會聊聊疫情結束後最想做的事，以及關於端午節的特別回憶（圖片來源：傳動數位整合行銷）6月14日端午節當天上午 11:30-12:45 請鎖定《動誌》IG官方帳號，和四位選手一起挑戰立蛋，直播中四人也將與粉絲直接互動，想要趁機請教他們如何居家訓練、維持健康體態的粉絲，千萬不要錯過！

責任編輯：Joanna

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