台體大60周年校慶線上登場 校長林華韋祝福畢業生

國立台灣體育運動大學在今天舉行60周年校慶暨畢業典禮，雖然受到疫情影響改為線上直播的方式舉辦，但即將在7月底完成8年校長任期的林華韋，仍在線上典禮中勉勵畢業生走出校門後能尋找到一份值得一生努力的志業，開創精采人生。

台體大於1961年創校至今年已60年，從一開始定名「台灣省立體育專科學校」，並由專科改制為學院，自2011年又改名為「國立台灣體育運動大學」，60年來為國內培育不少優秀體育菁英人才。

今年台體大原計畫擴大舉辦60周年校慶暨畢業典禮，不過受到疫情影響最終只能改為線上辦理，校長林華韋仍期勉畢業生在走出校門後，能夠活出精采人生，他說：「各位畢業生經歷在校的相關學術薰陶，期勉大家走出校門後，繼續秉持駱駝精神、寧靜致遠，配合國家政策與社會脈動，成為符合世界潮流與企業需求的運動專才。」

林華韋將在7月底完成8年校長任期，並由新任校長許光麃接任，在台體大服務超過30年的林華韋指出，台體大從過去為國內培養運動員、體育舞蹈師資、教練和裁判，到現在已拓展到培養各項運動產業多元人才，可以說是前景無限，「人生未來的發展，掌握在自己手上，祝福大家畢業後都能夠找到一份值得一生努力的志業，開創美麗的精采人生。」