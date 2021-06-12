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PGA／棕櫚錦標賽次輪 潘政琮繳72桿並列29名

中央社 / 台北12日電
台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA棕櫚錦標賽第2回合，繳出高於標準1桿的72桿，兩回合累計以低於標準1桿的141桿，排名從首輪的並列31微幅上升至並列29。 美聯社
台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA棕櫚錦標賽第2回合，繳出高於標準1桿的72桿，兩回合累計以低於標準1桿的141桿，排名從首輪的並列31微幅上升至並列29。 美聯社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA棕櫚錦標賽第2回合，繳出高於標準1桿的72桿，兩回合累計以低於標準1桿的141桿，排名從首輪的並列31微幅上升至並列29。

總獎金730萬美元（約新台幣2億157萬元）的棕櫚錦標賽，是今年新增賽事，過去這週都是加拿大公開賽比賽時間，因加拿大新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情至今仍未趨緩，比賽連續兩年停辦，才由棕櫚錦標賽遞補。

棕櫚錦標賽在南卡羅來納州的低地地區（Lowcountry）舉行，美國選手海德里（Chesson Hadley）今天又繳出低於標準5桿的66桿，兩回合累計以低於標準11桿的131桿，也竄上領先榜之首，並以2桿之差領先現役世界球王強生（Dustin Johnson）。

潘政琮今天表現有些震盪，且每每抓鳥後隨即又吞下柏忌，也讓他氣勢無法延續，他今天總計打下3鳥、也吞下4個柏忌，以高於標準1桿的72桿作收，所幸他排名並列29仍順利晉級。

前兩回合打完後，大會設定以高於標準1桿的143桿為晉級線，共取68名選手晉級最後兩天的決賽。

潘政琮 Dustin Johnson

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