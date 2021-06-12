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LPGA／李旻抓8鳥吞5柏忌 美迪惠爾錦標賽暫居第4

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
總獎金180萬美元的LPGA美迪惠爾錦標賽，我國好手李旻前兩輪打完暫居第四。 圖／TLPGA提供(資料照)
總獎金180萬美元的LPGA美迪惠爾錦標賽，我國好手李旻前兩輪打完暫居第四。 圖／TLPGA提供(資料照)

總獎金180萬美元的LPGA美迪惠爾錦標賽本周在加州戴利城開打，在首輪賽事一度並列第11名的我國好手李旻，今天再度進帳8小鳥但也吞下5柏忌，以單日69（－3）桿成績繳卡，兩輪打完以低於標準桿5桿排名第4名。

兩周前剛拿下生涯第3座次巡賽冠軍的李旻，在上周迎接26歲生日，而本周開打的美迪惠爾錦標賽她也展現好狀態，在首輪賽事她就在後9洞抓下3鳥，以低於標準桿2桿的成績暫時並列第11名。

而今天的第二輪她從第1洞出發後心情大洗三溫暖，在首洞吞下柏忌後，接下來三洞都抓下小鳥，但第5、6洞又吞下柏忌，前9洞打完僅平標準桿，不過後9洞她又抓下5鳥，但也再吞下2柏忌，單日打出69桿，排名衝上第4名，且僅落後領先的韓裔美籍選手姜孝林2桿。

至於我國另一名好手徐薇淩今天也有69（－3）桿的好表現，前兩輪打完以低於標準桿1桿暫時並列第30名，與李旻一起越過晉級線。

2018年首度舉辦的美迪惠爾錦標賽，前兩屆賽事分別由澳洲好手高寶璟、南韓選手金世煐拿下冠軍，且前兩屆冠軍都是透過加洞賽產生，而去年則是受到疫情影響取消辦理。

李旻 高寶璟 徐薇淩

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