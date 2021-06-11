足球／歐國盃明天開幕 ELEVEN體育家族獨家轉播51場

2020歐洲國家盃即將在台灣時間12日凌晨2點35分在羅馬奧林匹克體育場進行開幕典禮，首個登場賽事由土耳其交手義大利，而ELEVEN體育家族也將提供總計51場賽事轉播服務，讓足球迷在家防疫同時也能關注歐國盃戰況。

明天的首場比賽將由奪冠熱門之一的義大利出戰土耳其，義大利自從2018年世界盃資格賽遭淘汰後，2019年歐國盃外圍賽捲土重來，對芬蘭、希臘、波士尼亞、亞美尼亞、列支敦斯登共10場比賽全勝，接著又在2020-21歐洲國家聯賽拿下3勝3平的成績以小組第一晉級四強賽，近兩年不曾吞敗，擁有強大的進攻火力跟鐵壁般的防守，對手土耳其則是近期6連不敗。

歐國盃小組賽第一輪另一焦點還有2018年世界盃四強賽對戰組合英格蘭對決克羅埃西亞將在13日晚間8點50分於倫敦溫布利球場開踢，根據雙方交戰紀錄，三獅軍團擁有5勝2和3敗的優勢，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）本屆英超拿下射手跟助攻雙冠王，而克羅埃西亞則由「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）領軍，該場強強對決除了會在ELEVEN體育二台播出，同步也會免費在ELEVEN體育家族所屬的集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow進行免費觀看，並且免費開放強大的互動功能「Watch Together」讓球迷在家防疫，也可以透過線上邀請三位好友在同一個虛擬直播房看球尬聊透過遠端連線敲杯慶祝。

這次為了廣泛服務到台灣的球迷，並且推廣足球以及宣導防疫，ELEVEN體育家族特別跟UEFA提出申請在官方粉專直播服務，接下來還有三場晚間11點50分的對戰除了會在電視跟官方APP帶來轉播服務，並且同時在官方粉專做直播，包括13日奧地利出戰北馬其頓、18日克羅埃西亞出戰捷克、23日瑞典出戰波蘭。