LPGA次巡賽／美迪惠爾錦標賽 李旻首輪並列11名最佳

5月底才剛在LPGA次巡賽的渡假村錦標賽封后，旅美高球好手李旻今天延續好表現，在LPGA美迪惠爾錦標賽首輪打出低於標準2桿的70桿、並列11名。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）的美迪惠爾錦標賽，本週在加州舊金山的帝利市（Daly City）舉行，包括李旻在內，台灣共有4人參賽，包含上個月才奪得LPGA生涯首冠的徐薇淩、前世界球后曾雅妮以及程思嘉。

愛爾蘭好手馬奎爾（Leona Maguire）今天打下不可思議的9隻小鳥，可惜也吞下2個柏忌，不過仍以低於標準7桿的65桿獨居領先，暫以1桿之差領先泰國女將蘇萬娜普菈（Jasmine Suwannapura）。

美迪惠爾錦標賽的比賽場地在默塞德湖高爾夫俱樂部（Lake Merced Golf Club），算是難度較高的球場之一，今天142名參賽選手當中，僅29人繳出低於標準桿的紅字成績卡，李旻則是其中之一。

李旻今天從後9洞出發，雖在第12洞就領到柏忌，但她一路穩紮穩打，沒再繼續失血，轉場至前9洞，開啟「進攻模式」猛打3鳥，包括在收尾前的第9洞，就是利用「再見小鳥」關門，打出漂亮的第一回合。

至於徐薇淩今天則是打下2鳥，卻也吞下4個柏忌，首輪以高於標準2桿的74桿，暫時並列67名。而曾雅妮繳出高於標準5桿的77桿，暫列113名，程思嘉則以高於標準6桿的78桿，並列128名。