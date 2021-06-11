PGA／棕櫚錦標賽首輪 潘政琮繳69桿並列31名

台灣旅美高球好手潘政琮，今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽棕櫚錦標賽首輪，打下5鳥與3柏忌，繳出低於標準2桿的69桿，首回合打完暫時並列31名。

總獎金730萬美元（約新台幣2億157萬元）的棕櫚錦標賽，是今年新增賽事，過去這週都是加拿大公開賽比賽時間，因加拿大新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情至今仍未趨緩，比賽連續兩年停辦，才由棕櫚錦標賽遞補。

棕櫚錦標賽在南卡羅來納州的低地地區（Lowcountry）舉行，首輪由美國選手羅奇（Wes Roach）以低於標準7桿的64桿暫時獨居領先。

羅奇今天狀態絕佳，光在前12洞就打出低於標準7桿的出色表現，最神的就是他在第4洞從洞口105碼外直接把球打進洞內，讓他成功捕獲1鷹。

直到第13洞羅奇才吞下全場唯一的柏忌，不過隨後他又在16洞再次打下小鳥止血，讓他首輪打完暫以1桿之差獨居排頭領先。

潘政琮今天在前9洞打下2鳥、2柏忌，一來一往全扯平，轉至後9洞他先在第11洞再吞柏忌，所幸接下來他的表現倒吃甘蔗，在收尾的最後5洞就打下3隻小鳥，成績卡也翻紅，最終繳出低於標準2桿的69桿，排名暫收在並列31。