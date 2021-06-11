歐國盃／2020賽事因疫情延至今年 將於11日揭幕

中央社 / 巴黎10日綜合外電報導
，2020歐國盃（Euro 2020）足球賽將在11日揭幕。 歐新社
，2020歐國盃（Euro 2020）足球賽將在11日揭幕。 歐新社

儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的陰影仍揮之不去，延宕一年後，2020歐國盃（Euro 2020）足球賽終於將在11日揭幕。

儘管疫情仍持續構成威脅，歐洲足球總會（UEFA）主席施費連（Aleksander Ceferin）仍信心十足，並堅信舉辦2020歐國盃安全無虞。

他說：「這是疫情肆虐以來，首次舉辦的全球矚目賽事，可說是向全球展現歐洲正在調適的絕佳契機，歐洲活力十足並且朝氣蓬勃，歐洲復甦了。」

匈牙利首都布達佩斯可說是歐洲復甦的最佳例證，當地新建的普斯卡斯球場（Puskas Arena）可望湧入爆滿球迷。

2020歐國盃將在歐洲多國的11個球場同步點燃戰火，儘管丹麥宣布將解除戴口罩的規定，以及位於首都哥本哈根的球場將允許2萬5000而非1萬6000名觀眾入場，但是大多數的場地仍限制觀戰人數。

至於德國慕尼黑只打算開放最低限度的1萬4500球迷入場，大約只占安聯體育場（Allianz Arena）容納量的22%，是所有舉辦賽事的球場中佔容納量比例最少的。

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