歐國盃／烏克蘭球衣激怒俄國 歐洲足球總會要求修改

歐洲足球總會（UEFA ）今天要求烏克蘭修改2020歐國盃（Euro 2020）隊服，移除引發俄羅斯抗議的「具政治性質」口號。

歐洲足球總會表示，球衣上「榮耀歸於英雄」的字樣「顯然具有政治性質」。這句口號為烏克蘭抗議人士的集會口號，抗議人士在2014年起義中罷黜俄羅斯支持的領導人亞努科維奇（Viktor Yanukovych）。

俄國8日致函向歐洲足球總會投訴，烏克蘭的黃色球衣正面印有包含克里米亞在內的烏克蘭國界輪廓。克里米亞在2014年被俄國吞併。

在爆發俄國提出投訴的新聞後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨即對國家隊球衣表示支持，並在Instagram上傳兩張跟烏克蘭隊服合照的照片，發文說這件球衣「有團結烏克蘭人民的許多重要符號」。

俄國外交部發言人回應說：「運動並非戰場，而是競賽的場地；也並非政治場域，而是體育文化成就的場所。」

她也說：「成為體壇英雄，就能得到榮耀。用那個方式來榮耀母國，而不是民族主義的口號。」