足球／英超對參與歐洲超級聯賽6強罰款 再犯扣積分

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）今天表示，6支曾打算出走並籌組歐洲超級聯賽（European Super League）的英格蘭球隊，已與英超達成2200萬英鎊和解。

法新社報導，英超兵工廠、切爾西、利物浦、曼城、曼聯及托登罕熱刺今年4月一度宣布參與籌組歐洲超級聯賽，但在引發軒然大波並招來強大反對聲浪後，這個另立門戶的計畫隨即破局。

英超在聲明中說：「這6支參與籌組歐洲超級聯賽的球隊今天再度坦承他們的行為是個錯誤，並重申他們對英超和英超賽事未來的承諾。」

「他們全心全意向球迷、其他球隊、英超和英格蘭足球總會道歉。」

「這6支俱樂部出於善意，已集體同意出資2200萬英鎊，將用來促進足球運動發展，包括為球迷、基層足球和社區計畫提供新的投資與支援。」

這些球隊也已同意支持經調整的規定，如果未來有類似再犯，每隊將在英超遭扣除聯賽積分30分，且還會加罰2500萬英鎊。