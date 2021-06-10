快訊

【高端解盲在即／上】國產疫苗為何與內線交易扯不清？高端暴漲暴跌重演基亞夢魘？

疫苗分配混亂！北市衛生局長黃世傑：督導不周 已向柯文哲請辭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

排球／塞國球員手勢惹議 歧視亞洲遭禁賽

台灣醒報 / 記者王慶宇╱台北報導
塞爾維亞女排球員久爾潔薇琪因在比賽中做出歧視亞洲人的手勢，遭禁賽兩場。（photo by YouTube影片截圖）
塞爾維亞女排球員久爾潔薇琪因在比賽中做出歧視亞洲人的手勢，遭禁賽兩場。（photo by YouTube影片截圖）

塞爾維亞籍的女排球員久爾潔薇琪於1日對上泰國的比賽，做出疑似歧視亞洲人的手勢，儘管泰國隊有接受道歉，但她仍遭判禁賽兩場，塞爾維亞排球聯盟也遭罰鍰。

根據《英國廣播公司》報導，塞爾維亞女排1日在義大利對上泰國女排，塞國的久爾潔薇琪於比賽間做出拖曳眼尾的「眯眼手勢」，疑似嘲諷泰國隊小眼睛。因為她的舉動剛好被轉播鏡頭逮個正著，因此迅速在網路上引來一片撻伐。

數以千計的網友很快地在連署網站上要求國際排聯介入，懲處久爾潔薇琪的歧視動作。國際排聯的紀律小組附屬委員會也在8日做出決定，認為久爾潔薇琪的行為違反紀律規則，禁賽兩場。久爾潔薇琪將不能出戰對上比利時與加拿大的比賽。塞爾維亞排聯也因此被罰款2.2萬美金，國際排聯表示將把罰款捐出，投入反歧視的宣導計畫。

西方普遍歧視

美國《CNN》指出，事件發生後，久爾潔薇琪曾在她的私人IG帳號上道歉，表示無意歧視，只是想要組織隊友進行反攻。塞爾維亞排球聯盟也在其臉書發文表示歉意，但也呼籲大眾不要小題大作，替久爾潔薇琪護航。相較於網友的憤怒，泰國隊則大方地接受久爾潔薇琪的道歉，且在賽後就跟塞爾維亞的球員們有說有笑，並留下合照。

因為新冠肺炎疫情的緣故，全球開始頻繁地出現歧視亞洲人的言論或行為，許多知名運動員也開始發聲，呼籲大眾不要在社群媒體上起舞。林書豪就曾表示，大家可以去社群媒體上看看就知道，歧視亞洲人的言論相當氾濫，並非是抹黑西方國家的陰謀。

【更多精采內容，詳見

塞爾維亞 泰國 排球

延伸閱讀

泰國女子接種AZ疫苗當晚死亡 將解剖確認死因

MiLB／嚴抓「外部物質」 鄧愷威等4名球員禁賽10場

MLB／警察面前痛扁妻子 歐蘇納獲釋後恐面臨禁賽

MiLB／手套有異物恐遭大聯盟調查 鄧愷威是否禁賽待觀察

相關新聞

足球／英超對參與歐洲超級聯賽6強罰款 再犯扣積分

英格蘭足球超級聯賽（Premier League）今天表示，6支曾打算出走並籌組歐洲超級聯賽（European Supe...

排球／塞國球員手勢惹議 歧視亞洲遭禁賽

塞爾維亞籍的女排球員久爾潔薇琪於1日對上泰國的比賽，做出疑似歧視亞洲人的手勢，儘管泰國隊有接受道歉，但她仍遭判禁賽兩場，塞爾維亞排球聯盟也遭罰鍰。 根據《英國廣播公司》報導，塞爾維亞女排1日在義大利

歐國盃／法國名單實力超強 英格蘭、西班牙也非弱者

等待五年，歐洲杯又來啦！今年呈現一超多強的局勢，雖然法國隊紙面實力超群，但球是圓的，各路豪門仍卯足勁爭奪冠軍。本專欄將分...

初鐵必看／ 想當鐵人 三鐵新手小小叮嚀

身為剛完成初鐵的小菜鳥，哪有資格分享啦？正是因為我菜，想分享一些學長姐的小提醒!!趁著記憶猶新，記錄一下提出來被朋友笑的問題～ ▲距離 不就寫在報名頁面，還用你說？報名之前...我真的完全沒

歐國盃／賽事本週開打 溫布利球場防疫嚴謹

素有「小世界盃」之稱的歐洲國家盃即將打響！4年一度的歐國盃以往都穿插在世界盃之間，但去年受到疫情影響而順延，確定於12日開幕。本屆歐國盃是史上最多國聯合舉辦的一次（11座城市），但入場防疫規定沒有統一

高球／俞俊安獲次巡賽資格 瞄準PGA門票

台灣旅美高球好手俞俊安靠著在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）大學排名拿到第4名，獲美巡次級巡迴賽資格，他轉戰職業後，盼自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。