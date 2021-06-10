排球／塞國球員手勢惹議 歧視亞洲遭禁賽

塞爾維亞籍的女排球員久爾潔薇琪於1日對上泰國的比賽，做出疑似歧視亞洲人的手勢，儘管泰國隊有接受道歉，但她仍遭判禁賽兩場，塞爾維亞排球聯盟也遭罰鍰。

根據《英國廣播公司》報導，塞爾維亞女排1日在義大利對上泰國女排，塞國的久爾潔薇琪於比賽間做出拖曳眼尾的「眯眼手勢」，疑似嘲諷泰國隊小眼睛。因為她的舉動剛好被轉播鏡頭逮個正著，因此迅速在網路上引來一片撻伐。

數以千計的網友很快地在連署網站上要求國際排聯介入，懲處久爾潔薇琪的歧視動作。國際排聯的紀律小組附屬委員會也在8日做出決定，認為久爾潔薇琪的行為違反紀律規則，禁賽兩場。久爾潔薇琪將不能出戰對上比利時與加拿大的比賽。塞爾維亞排聯也因此被罰款2.2萬美金，國際排聯表示將把罰款捐出，投入反歧視的宣導計畫。

西方普遍歧視

美國《CNN》指出，事件發生後，久爾潔薇琪曾在她的私人IG帳號上道歉，表示無意歧視，只是想要組織隊友進行反攻。塞爾維亞排球聯盟也在其臉書發文表示歉意，但也呼籲大眾不要小題大作，替久爾潔薇琪護航。相較於網友的憤怒，泰國隊則大方地接受久爾潔薇琪的道歉，且在賽後就跟塞爾維亞的球員們有說有笑，並留下合照。

因為新冠肺炎疫情的緣故，全球開始頻繁地出現歧視亞洲人的言論或行為，許多知名運動員也開始發聲，呼籲大眾不要在社群媒體上起舞。林書豪就曾表示，大家可以去社群媒體上看看就知道，歧視亞洲人的言論相當氾濫，並非是抹黑西方國家的陰謀。

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