初鐵必看／ 想當鐵人 三鐵新手小小叮嚀

身為剛完成初鐵的小菜鳥，哪有資格分享啦？正是因為我菜，想分享一些學長姐的小提醒!!趁著記憶猶新，記錄一下提出來被朋友笑的問題～

▲距離

不就寫在報名頁面，還用你說？報名之前...我真的完全沒有概念…

超鐵226K：游泳3800m／單車180km／跑步42.2km

半鐵113K：游泳1900m／單車90km／跑步21.1km

標鐵51.5K：游泳1500m／單車40km／跑步10km

◆ vvn的那些小事

報名前選組別時，考量到游泳只會蛙式、沒有接觸過公路車、訓練時間約五個月我報名51.5K（賽事心得文看這邊～游泳篇／騎車跑步篇）

想起第一次參加路跑，也是從9K開始的（2011年舒跑盃）不過三鐵距離雖然較短，關門時間卻緊很多因此課表安排以速度為主要目標，並且勤練我的弱項-游泳

▲補給

小小分享賽事當天我吃了些什麼～

－賽前

杯子蛋糕*5、咖啡因錠*1

－賽中

下水前：能量膠*1

轉換區(T1)：香蕉*1、能量膠*1

騎車時：能量膠*2

跑步時：能量膠*1

推薦大家看這篇!! 【鋭速專題】標鐵/半程鐵人賽的補給技巧 by Alger

賽事當天我真的很怕餓到，又怕吃太飽想上廁所想了許久，最後還是選了平時賽前愛吃的杯子蛋糕配水有飽足感，吃了心情好，比賽感覺也會很順利呀只是原本預計吃兩個，焦慮到暴食，直接整條吃光😂話說當天有點遺憾(?)，已經早起坐馬桶了，卻沒有結果出門時真的很擔心游泳時肚子痛、騎車時肚子痛好在身體很聽話，沒有在這時脫序演出希望讀文章的你，場場賽事前都可以順利排空XD

▲其他小叮嚀

－游泳

1.練習抬頭定位，避免游歪浪費時間和力氣

2.到開放水域練習，踩不到底能不能克服恐懼

3.若有開放試游，查好時間先下水感受一下

4.擔心蛙鏡會掉，可以先戴蛙鏡後戴泳帽

5.剛出發時很擁擠，有可能被踢到、被爬過去，不要太慌張就忘記換氣

6.熟練立泳技巧，發生狀況時才可以自保

7.需要協助時用力揮泳帽，大叫在水裡根本聽不到

「根本不會游泳為什麼要報名啊…」這是初期練習時我最常問自己的一句話想起學生時期，游泳課老是用生理期當藉口不下水，用蛙式+憋氣考過50M絕對沒有想到長大以後主動報游泳課，甚至變得喜歡游泳賽前倒數兩個月，每周花四天以上泡在游泳池…有時覺得練習沒有成效很沮喪，結束後就坐在岸邊，觀察厲害的泳隊小朋友們也有時候因為一點點進步，化為巨大的成就感和喜悅，迫不及待跟身邊的人分享而這些日子裡，拼命練習划手和換氣，卻忽略了定位練習在活水湖我就告訴自己，今年一定要把定位練熟!!完賽幾天發現無需擔心，因為我已經懷念起訓練量超大的日子！(有夠虐不過還是建議有游泳底子再參賽比較安全～ (我原先程度是蛙式換氣游25M)

－騎車

1.練習喝水、吃補給

2.學習維修、換內胎技巧

3.時速控制在25km/h以上

4.去程順騎保存體力，回程再全開

5.雨天比賽過彎時比較滑，避開白線、速度放慢、點煞比較安全

賽前一週查了天氣預報，溫度舒適但會下雨教練笑說「很方便啊，張開嘴就可以喝水」天啊我沒有下雨騎車的經驗啊!!!!沒想到天氣很涼很舒服欸，雨點大但是一下就過了唯一讓我緊張的是，不了解維修技巧、不熟悉車子等等這麼重要的事情～接下來我要好好學習!!

－跑步

糟糕好像沒有什麼筆記😂

－轉換區

1.賽前要在腦中重複模擬在轉換區要做的所有事情

2.襪子可以先翻成好穿的形狀

也和大家分享一下，我在轉換區做些什麼～

>推薦大家看這篇!!鐵人三項的決勝熱區-強化你的轉換區技巧 by許元耕

▲Check List

最後附上我的 三鐵賽事準備清單很愛做表格的我，這趟出門前也不例外除了確保東西有帶到，也是一種安全感啊！

我還有很多需要學習的地方，可能還是會提出很笨很好笑的問題有什麼地方需要更正、怎麼做會更好，歡迎留言或私訊跟我說感謝一起積極訓練的 #GF三鐵戰隊、團長歐霸、GO FORMOSA、教練謝昇諺三鐵新手小筆記，提醒自己也分享給你！預祝比賽順利～