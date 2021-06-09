國際帕拉林匹克會員大會 年底台北登場

我國申辦國際體育重要會議主辦權再傳喜訊，國際帕拉林匹克委員會（IPC）台灣時間昨天正式宣布，我國成功獲得第20屆IPC 2021會員大會主辦權，會員大會將於今年12月11日至12日在台北市南港展覽館舉辦，成我國首次成功申辦IPC最大規模正式會議。

IPC會員大會為IPC最高權力組織，每兩年召開一次會議，前次是2019年10月在德國波昂舉行，本次會議將進行IPC會長、副會長、執行委員改選及新版章程修訂表決等重要議題，重要性不言可喻。

中華民國殘障體育運動總會今年1月獲知IPC詢問各會員國承辦意願訊息，就積極與體育署討論申辦的可能性，在獲得鼓勵並支持殘障總會下遞件申辦。

申辦過程體育署全力提供中華民國殘障體育運動總會所需經費及行政協助，並邀集跨部會及台北市共同支持；進入最後階段申辦決選視訊會議時，體育署張少熙署長、衛福部部長陳時中及台北市市長柯文哲都親自錄製影片，表達政府對於申辦會議的支持。

IPC及殘障總會雙方目前已完成簽訂備忘錄，後續將簽訂正式合約，開始進行相關會議籌辦工作，體育署將輔導殘障總會完成合約簽署及順利籌辦，並請殘障總會與IPC保持密切聯繫，適時因應我國防疫政策，機動調整會議以視訊或實體方式舉行，共同促成會議圓滿成功舉辦。