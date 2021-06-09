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歐國盃／賽事本週開打 溫布利球場防疫嚴謹

台灣醒報 / 台北報導
歐國盃即將開打，英國倫敦的溫布利大球場將開放四分之一的球迷入場，得遵守疫苗護照的規章。 路透社
歐國盃即將開打，英國倫敦的溫布利大球場將開放四分之一的球迷入場，得遵守疫苗護照的規章。 路透社

素有「小世界盃」之稱的歐洲國家盃即將打響！4年一度的歐國盃以往都穿插在世界盃之間，但去年受到疫情影響而順延，確定於12日開幕。本屆歐國盃是史上最多國聯合舉辦的一次（11座城市），但入場防疫規定沒有統一，如負責舉辦最多比賽的倫敦溫布利球場（小組賽、16強、4強賽與決賽）最嚴謹，要求入場球迷要提供疫苗護照，或至少是2天內檢測的陰性證明。

順延一年的歐國盃

本屆歐國盃因為疫情而順延一年，成為史上第一個順延的歐國盃，適逢歐國盃舉辦的60週年，採用史上最多主辦國的「歐洲巡迴模式」，總計有11個城市會舉辦比賽。其實原本是12個城市，兩兩一起接手同一個小組的賽事（共6小組，單一小組有6戰、一城市辦3戰），但由於愛爾蘭的都柏林無法保證疫情、不確定能開放球迷入場，所以被除名，改由俄羅斯的聖彼得堡額外接手3戰，多出來的16強賽則由倫敦的溫布利球場接手。

根據《英國廣播公司》報導，在11個城市球場中，舉辦最多比賽的並非6戰的聖彼得堡，而是8戰的溫布利球場（3場小組賽，原本的16強賽與2場4強賽、決賽，還有額外接手都柏林的16強賽），作為容納人數最多、高達9萬人的大球場，溫布利球場也將開放四分之一的球迷入場數。

進場需疫苗護照

而溫布利球場的入場方針也相當嚴謹，11歲以上的入場球迷得在比賽日2週前，接種第2劑疫苗，若沒有完全接種2劑者，得出示過去48小時內的陰性證明，英國醫療公衛局聲明，舉辦比賽之餘，防疫還是第一優先，疫苗護照是最有效率、且最令人安心的方式。

不過，並非所有主辦場地、城市的防疫規章都相同，光看與倫敦同為D組主辦的蘇格蘭，進場格拉斯哥漢普頓公園球場的球迷，就無需提供疫苗護照。

歐國盃在台灣由ELEVEN體育家族轉播，將從12日正式點燃戰火，以18年世足賽冠軍法國、4強的英格蘭、上屆歐國盃冠軍葡萄牙領銜，還有傳統強權德國、西班牙、義大利等共24支強隊同場競技。

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