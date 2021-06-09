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田徑／衣索比亞飛毛腿！吉迪包兩項世界紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
衣索比亞女將吉迪連破5000公尺與1萬公尺世界紀錄。 截圖自世界田徑總會推特
衣索比亞女將吉迪連破5000公尺與1萬公尺世界紀錄。 截圖自世界田徑總會推特

非裔荷蘭籍的田徑女將哈桑（Sifan Hassan）兩天前才剛刷新女子1萬公尺世界紀錄，但紀錄保持人當不到3天，衣索比亞女將吉迪（Letesenbet Gidey）在荷蘭亨厄洛舉行的衣索匹亞奧運選拔賽改寫新猷，除原本保有的5000公尺世界紀錄，將1萬公尺也納入麾下。

哈桑兩天前才在同個場地跑出29分6秒82，改寫衣索比亞阿雅娜（Almaz Ayana）里約奧運締造的29分17秒45世界紀錄，吉迪馬上再跑出29分1秒03成績，將原紀錄一口進推進超過5秒。

23歲的吉迪霸氣說，原本就設定要破世界紀錄，「我很樂意嘗試再破紀錄，而且要跑進29分內。」

吉迪展現的超強實力，將同場跑者一個個「套圈」，成績甚至比銀牌快超過1分鐘；吉迪原就是5000公尺世界紀錄保持人，東京奧運前再收下1萬公尺世界紀錄，成挪威女將克里斯蒂安森（Ingrid Kristiansen）1986到93年之後，同時保有5千和1萬公尺世界紀錄的第2名女將。

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