快訊

屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

高球／俞俊安獲次巡賽資格 瞄準PGA門票

中央社 / 台北9日電
台灣旅美高球好手俞俊安靠著在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）大學排名拿到第4名，獲美巡次級巡迴賽資格，他轉戰職業後，目標年底前拿到美巡賽門票。 （PGA TOUR提供）中央社
台灣旅美高球好手俞俊安靠著在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）大學排名拿到第4名，獲美巡次級巡迴賽資格，他轉戰職業後，目標年底前拿到美巡賽門票。 （PGA TOUR提供）中央社

台灣旅美高球好手俞俊安靠著在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）大學排名拿到第4名，獲美巡次級巡迴賽資格，他轉戰職業後，盼自己能平常心面對比賽，目標年底前拿到美巡賽門票。

現年22歲的俞俊安原本去年規劃自美國亞利桑那州立大學畢業後，將挑戰職業舞台，但受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，多留校一年，去年11月一度登上世界業餘高球球王寶座。

俞俊安這次在首屆美巡賽大學排名中獲得第4名，有資格參加2021年PGA次巡賽光輝國際巡迴賽所有剩餘的公開、全陣容比賽。

「從上週到這週，肯定會有很大的不同。」相較於大學期間，有教練處理一切，即將迎來職業首秀的俞俊安也做好心理準備，「現在一切都要靠我自己」。

台灣旅美高球好手潘政琮目前在美巡賽奮鬥，俞俊安也期待能追隨前輩的腳步，若能闖進次巡賽積分前25名，將能取得美巡賽資格，他表示，「我的目標是努力在年底前拿到美巡賽參賽卡，我將嘗試專注於當下。」

「當你轉為職業選手的時候，人們通常會想得太多。」俞俊安期許自己在比賽中，能試著抱持著平常心，「希望打得好，很快就能進入美巡賽」。

高爾夫 潘政琮

延伸閱讀

PGA／紀念高球賽最終輪柏忌纏身 潘政琮並列第57

PGA／領先6桿卻染疫 西班牙名將落淚退賽

PGA／加班趕完33洞 紀念高球賽潘政琮竄上並列43

PGA／紀念高球賽首輪未完賽 潘政琮僅打完前3洞

相關新聞

田徑／衣索比亞飛毛腿！吉迪包兩項世界紀錄

非裔荷蘭籍的田徑女將哈桑（Sifan Hassan）兩天前才剛刷新女子1萬公尺世界紀錄，但紀錄保持人當不到3天，衣索比亞...

歐國盃／賽事本週開打 溫布利球場防疫嚴謹

素有「小世界盃」之稱的歐洲國家盃即將打響！4年一度的歐國盃以往都穿插在世界盃之間，但去年受到疫情影響而順延，確定於12日開幕。本屆歐國盃是史上最多國聯合舉辦的一次（11座城市），但入場防疫規定沒有統一

高球／俞俊安獲次巡賽資格 瞄準PGA門票

台灣旅美高球好手俞俊安靠著在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）大學排名拿到第4名，獲美巡次級巡迴賽資格，他轉戰職業後，盼自己...

國際帕拉林匹克會員大會 年底台北登場

我國申辦國際體育重要會議主辦權再傳喜訊，國際帕拉林匹克委員會（IPC）台灣時間昨天正式宣布，我國成功獲得第20屆IPC ...

足球／韓國傳奇國腳柳想鐵逝世 享年49歲

韓國傳奇國腳、前仁川聯合足球俱樂部總教練柳想鐵7日晚間因病逝世，享年49歲。柳想鐵曾在2002年韓日聯合舉辦的世界盃足球...

屏東縣捐贈1萬500片水果口罩 攜手中華奧會成選手後盾

全球仍在疫情之中，近期持續有多支運動代表隊前往世界各地，爭取佳績，身為選手後盾的中華奧會近期更收到屏東縣政府捐贈1萬50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。