高球／俞俊安獲次巡賽資格 瞄準PGA門票
台灣旅美高球好手俞俊安靠著在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）大學排名拿到第4名，獲美巡次級巡迴賽資格，他轉戰職業後，盼自己能平常心面對比賽，目標年底前拿到美巡賽門票。
現年22歲的俞俊安原本去年規劃自美國亞利桑那州立大學畢業後，將挑戰職業舞台，但受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，多留校一年，去年11月一度登上世界業餘高球球王寶座。
俞俊安這次在首屆美巡賽大學排名中獲得第4名，有資格參加2021年PGA次巡賽光輝國際巡迴賽所有剩餘的公開、全陣容比賽。
「從上週到這週，肯定會有很大的不同。」相較於大學期間，有教練處理一切，即將迎來職業首秀的俞俊安也做好心理準備，「現在一切都要靠我自己」。
台灣旅美高球好手潘政琮目前在美巡賽奮鬥，俞俊安也期待能追隨前輩的腳步，若能闖進次巡賽積分前25名，將能取得美巡賽資格，他表示，「我的目標是努力在年底前拿到美巡賽參賽卡，我將嘗試專注於當下。」
「當你轉為職業選手的時候，人們通常會想得太多。」俞俊安期許自己在比賽中，能試著抱持著平常心，「希望打得好，很快就能進入美巡賽」。
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