法網／德國茲韋列夫直落3盤晉級 首度闖入4強賽
德國第6種子茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以6比4、6比1、6比1直落3盤輕取世界排名第46的西班牙選手福基納（AlejandroDavidovich Fokina），首度闖入法國網球公開賽4強賽。
這也是自1996年史提克（Michael Stich）以來，首度有德國選手闖入法網4強賽。
茲韋列夫接下來將迎戰俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）和希臘好手西西帕斯（StefanosTsitsipas）的優勝者，以爭取13日決賽門票。
茲韋列夫表示：「打進4強賽顯然很棒，但我不會就此滿足。我越打越好，看接下來會怎樣。」
這也是茲韋列夫第3度打進大滿貫賽4強賽，包括去年在澳洲公開賽4強止步，以及在美國公開賽決賽敗給奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。
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