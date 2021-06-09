法網／德國茲韋列夫直落3盤晉級 首度闖入4強賽

中央社 / 巴黎8日綜合外電報導
德國選手茲韋列夫。 法新社
德國選手茲韋列夫。 法新社

德國第6種子茲韋列夫（Alexander Zverev）今天以6比4、6比1、6比1直落3盤輕取世界排名第46的西班牙選手福基納（AlejandroDavidovich Fokina），首度闖入法國網球公開賽4強賽。

這也是自1996年史提克（Michael Stich）以來，首度有德國選手闖入法網4強賽。

茲韋列夫接下來將迎戰俄羅斯選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）和希臘好手西西帕斯（StefanosTsitsipas）的優勝者，以爭取13日決賽門票。

茲韋列夫表示：「打進4強賽顯然很棒，但我不會就此滿足。我越打越好，看接下來會怎樣。」

這也是茲韋列夫第3度打進大滿貫賽4強賽，包括去年在澳洲公開賽4強止步，以及在美國公開賽決賽敗給奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。

Daniil Medvedev 羅斯 西西帕斯

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